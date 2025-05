Trucurile la care apelează Anca Sînă și soțul ei pentru a menține flacăra iubirii aprinsă: ”Este clar, acolo există o supărare!”

Anca Serea și Adi Sînă formează una dintre cele mai urmărite familii din showbiz. Vedeta și soțul ei au împreună patru copii, iar fosta prezentatoare mai are doi din căsnicia anterioară. Și pentru că într-o familie cu mulți membri, pentru a ține lucrurile sub control este nevoie de disciplină și reguli clare, Anca Serea a dezvăluit câteva dintre ele. Dacă în privința alimentației, lucrurile sunt destul de stricte în ceea ce îi privește pe copii, nu același lucru putem spune în privința somnului. Și nu vorbim despre programul de somn, ci mai degrabă de loc. Anca Serea a povestit că micuții lor dorm cu ea și Adi Sînă în pat. Întrebată dacă viața de cuplu este afectată, vedeta a dezvăluit trucurile la care apelează pentru a menține flacăra iubirii aprinse. În plus, fosta prezentatoare a pus punctul pe i și a vorbit deschis și despre desele deplasări ale soțului ei. Toate acestea într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Anca Serea este o femeie energică, plină de viață și o mamă model. În ciuda faptului că are o familie numeroasă și șase copii cărora le acordă o atenție deosebită, vedeta știe cum să își acorde și ei prioritate. Îmbină utilul cu plăcutul, spune ea, iar asta o pot demonstra și imaginile pe care le-am surprins recent cu ea și fiica dansând în club (vezi aici). Șatena a vorbit despre ieșirile cu fiica ei, mai ales când soțul este plecat în deplasări. Și, cu toate că Adi Sînă insistă să vină și soția lui cu el, ea spune pas dintr-un motiv clar pe care îl dezvăluie în interviul acordat publicației noastre.

Anca Serea și Adi Sînă dorm cu copiii: „De fiecare dată ajung în pat cu noi”

CANCAN.RO: În primul rând vreau să te felicit pentru premiu și pentru ceea ce reprezinți. Spune-mi ce înseamnă pentru tine sănătatea?

Anca Serea: Îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem în viață, ar trebui să fie o prioritate pentru noi toți, indiferent de vârsta noastră și de ce facem. Sănătatea este un dar pe care trebuie să ne educăm să-l prețuim mai mult.

CANCAN.RO: Sunt anumite lucruri pe care i-ai învățat pe copiii tăi încă de mici să le urmeze?

Anca Serea: Da, noi în familie le numim reguli de bun simț, iar aici mă refer la igienă, alimentație, grija față de noi, respectul. Noi părinții avem această responsabilitate, ceea ce văd în casă este cel mai important bagaj cu care pleacă.

CANCAN.RO: Mă uitam la tine și ai un ten impecabil. Ai apelat vreodată la medicul estetician?

Anca Serea: Mi-am pus botox în frunte, dar am un stil de viață sănătos, nu consum alcool, nu am fumat niciodată, iar lucrurile acestea m-au ajutat de-a lungul anilor. Folosesc produse organice, pentru că este important să ne apropiem de tot ce este natural și curat ca formulă, deși nu mă ajută programul de somn întotdeauna pentru că mă culc destul de târziu, dar încerc să reglez și acest aspect al vieții.

CANCAN.RO: Și te tezești destul de devreme, bănuiesc. Am văzut că erau copiii în pat cu tine?

Anca Serea: Nu știu cum se face că de fiecare dată ajung să doarmă în pat cu noi. Mă bucur că cei mici își doresc să petreacă atât de mult timp cu noi și treaba asta cu obligatul să doarmă separat, spun specialiștii că nu este recomandat neapărat.

CANCAN.RO: Da, pot dezvolta anumite anxietăți, panici și așa mai departe. Dar este afectată viața de cuplu?

Anca Serea: Știm să ne prioritizăm și acțiunile pentru a avea o viață de cuplu intensă, interesantă și lipsită de monotonie. Dacă soțul își dorește să aibă parte de intimitate, face anumite acțiuni. Și invers este valabil, putem să creăm anumite scenarii, să ne invităm soțul la o cină. Noi mergem la un hotel de Capitală la două, trei luni. Eu nu prea îl mai însoțesc pe Adi la concerte pentru că îmi este teamă să zbor cu avionul, dar de fiecare dată când am puțin timp liber, ne facem o prioritate să stăm împreună. Tocmai ne-am întors din Italia, am fost la Florența, copiii au fost la scoală singuri, ne-au susținut.

Anca Serea a ieșit în club cu fiica ei și cu prietenele adolescentei de 1 mai

S-a distrat cu fiica ei în club, cât soțul era plecat: „Dacă ai știi cât insistă Adi”

CANCAN.RO: Ai zburat?

Anca Serea: Nu, eu am fost cu trenul și Adi cu avionul. Am zburat 48 de ore, pentru mine a devenit ceva normal.

CANCAN.RO: Dar soțul tău nu a încercat să te determine să mergi cu el?

Anca Serea: Ba da, dacă ai știi cât insistă. Acum s-a întors din Dubai, a fost și în India la Taj Mahal și mereu îmi spune: Te rog frumos, hai și tu cu copiii să vedem lumea! Este clar că există acolo o supărare, dar mă înțelege.

CANCAN.RO: Recuperezi distrându-te cu fiica ta. Am văzut că ați fost împreună în club?

Anca Serea: Cu Sarah am început să ieșim cu fetele într-un club la mare. David a rămas la hotel, Adi era plecat și am mers doar noi în Mamaia, m-am distrat cu copiii mai tare decât m-am distrat cu adulții.

