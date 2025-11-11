Panică pe aeroportul din Băneasa! Pasagerii Wizz Air au fost evacuați, după ce o flacără a apărut sub avion

Panică pe aeroportul din Băneasa! Pasagerii unui avion care sosea din Barcelona au fost evacuați de urgență la aterizarea aeronavei pe pistă. Află în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat!

Totul s-a petrecut în dimineața zilei de astăzi, în jurul orei 1:30, atunci când pilotul ar fi aprins semnalul pentru evacuarea de urgență, după aterizarea pe pista din Băneasa.

Panică pe aeroportul din Băneasa

Motivul? Reprezentanții companiei au observat că a apărut o flacără sub cabina unei aeronave Wizz Air, în momentul în care au cuplat grupul de alimentare electrică la avionul respectiv.

La momentul aterizării, pasagerii au fost înștiințați că trebuie să părăsească de urgență avionul. Însoțitorii de zbor le-au spus oamenilor să coboare cât de repede posibil, fără bagajele de mână. Totuși, ieșirile de urgență au fost deblocate, dar nu și folosite.

La fața locului au fost chemate echipaje de pompieri de la aeroport. Pasagerii au relatat că simțeau un miros de arsură, emis de un generator care alimenta aeronava pe pistă.

Avionul aterizase din Barcelona la ora 01:18, iar la momentul urgenței, majoritatea pasagerilor erau deja coborâți. Pentru restul care încă se aflau în avion, comandantul a declanșat o ieșire de urgență cu tobogan, dar aceasta nu a fost utilizată de niciun pasager.Toți cei prezenți au fost în afara oricărui pericol. Nu există pagube materiale.

După acest incident, aeronava a fost deconectată de la baterii și urmează să fie verificată.

„Aeronava a fost deconectată de la baterii și urmează o verificare tehnică detaliată. Incidentul este investigat de către autoritățile competente”, au transmis reprezentanții aeroportului.

CITEȘTE ȘI:

Adevărul despre avionul care a creat vâlvă pe TikTok! Totul despre „mușamalizarea unui accident” și locația actuală a aeronavei

O româncă a rămas blocată într-un avion, după un atac cu drone. Ce se auzea, pe filmare, în timpul haosului de pe aeroportul din Copenhaga