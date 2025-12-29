Acasă » Știri » Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus! Ce afacere inedită va deschide aici: „O să se numească: ‘a lu’ Escana’”

Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus! Ce afacere inedită va deschide aici: „O să se numească: ‘a lu’ Escana’”

De: Andreea Stăncescu 29/12/2025 | 12:48
Andreea Esca și-a cumpărat o nouă casă în Porumbacu de Sus! Ce afacere inedită va deschide aici: „O să se numească: 'a lu’ Escana'”
Ce planuri are Andreea Esca / Sursa foto: Instagram
Andreea Esca continuă să investească în locurile care au o semnificație importantă pentru ea, iar Porumbacu de Sus ocupă un loc special. Prezentatoarea și soțul ei, Alexandru Eram, au achiziționat recent o nouă locuință în această zonă, unde mai dețin deja opt căsuțe de vacanță restaurate, transformând treptat satul într-un spațiu dedicat relaxării, tradiției și comunității.

Noua achiziție nu este una întâmplătoare, ci vine ca împlinirea unei dorințe mai vechi, născute în vara anului 2024, în timp ce se afla în Germania. O oprire aparent banală, într-un loc descoperit lângă Köln, a devenit sursă de inspirație pentru un proiect care prinde acum contur în România. Experiența trăită atunci a fost imaginată imediat de Andreea Esca ca fiind perfect adaptată atmosferei din Porumbacu de Sus.

Sursa foto: Instagram

Andreea Esca va deschide un spațiu cultural în Porumabcu de Sus

Anul acesta, dorința s-a materializat odată cu găsirea casei care va oferi exact acea perspectivă visată. Mai mult decât o simplă locuință, proiectul va căpăta o dimensiune culturală. Alături de echipa implicată în renovare, planurile s-au extins către dezvoltarea unui spațiu dedicat comunității locale și turiștilor care ajung în zonă. Acesta va fi deschis celor pasionați de drumeții montane, celor care urcă spre Negoiu, dar și tuturor celor interesați de evenimente culturale, întâlniri sau activități creative.

„Mi s-a îndeplinit o dorință, pusă în iunie 2024, când în timpul campionatului de fotbal din Germania am descoperit un loc care mi-a plăcut foarte mult și pe care mi l-am imaginat imediat în Porumbacu. Mă oprisem acolo pentru o cafea, o tartă cu fructe și un sirop, după o plimbare prin pădure.

Ei bine, anul acesta, am găsit fereastra care va da către un asemenea loc. Șeful de șantier și pasionatul de noi proiecte a zis să mergem mai departe și să dezvoltăm aici un spațiu cultural pentru comunitate, pentru turiștii care se îndrăgostesc de zonă, drumeții care urcă pe Negoiu, sau alți oameni care, pur si simplu, vor dori să participe la diverse evenimente. O să se numească: «a lu’Escana». Pentru că eu, de fiecare dată când ajung aici, redevin fetița de câțiva ani, care atunci când pe aceste ulițe o întrebau oamenii: «a cui ești tu copilă?», răspundea mândră : «a lu’ Escana»”, a scris Andreea Esca pe rețelele de socializare.

