Râncu Ilieș, zis Leo Castellano, nu mai scapă de belele. După ce ar fi fost „țepuit” de iubită cu peste 10.000 de lei, bani care i-au dispărut din casă, finul lui Bercea Mondialu’ s-a trezit cu altă pacoste pe cap! O relație de două zile cu o tânără de 17 ani s-a transformat în coșmar pentru el. Rudele fetei îl terorizează, după cum spune, și îi cer 20.000 de euro pentru a-l lăsa în pace. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Leo Castellano avea să-și spună, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, povestea începută pe Facebook. ”Mă terorizează!. M-au urmărit în trafic. Nu mai scap!”, spune din start finul lui Bercea Mondialu’. Apoi cuvintele îi curg fără oprire. ”Uite cum au stat lucrurile. Eu am postat pe Facebook, astea, astea… Iar ea îmi tot dădea like-uri și eu am băgat-o în seamă. Era fata mătușii lui Leo de la Strehaia. Nepoata lui Leo”, continuă Leo.

Leo Castellano, ”agățat” pe Facebook de nepoata lui Leo de la Strehaia

I-a plăcut ”scenariul”. ”I-am scris, o dată, «Bună», ea mi-a răspuns. Apoi mi-a scris să-i las numărul meu de telefon. I l-am lăsat și ea tot mi-a scris pe Whatsapp. Apoi, femeia s-a îndrăgostit de mine și mi-a sugerat să plec cu ea. Avea aproape 17 ani. Se întâmpla în noiembrie, anul trecut. Pe mine m-a mințit că are 20.

Cum a făcut, cum n-a făcut, m-a înnebunit și pe mine, iar într-un final am acceptat. Și m-am dus la Strehaia, după ea. Ea a urcat în mașină și nu mai voia să se dea jos. Și am adus-o la mine, la Slatina. Am stat la Slatina vreo două – trei zile. Poliția o căuta… Era dată dispărută. Mătușa lui Leo a dat-o. O căuta toată Poliția din Olt, Mehedinți și din Vâlcea”, povestește Râncu Ilieș.

A aflat că are dosar penal: ”Am primit clasare!”

Situația luase o întorsă tură urâtă pentru el, așa că s-a dus glonț la Poliție. ”Aflând asta, m-am prezentat la Poliție la Caracal cu ea. Ai ei au venit la Caracal, la Poliție, s-o ia acasă, că așa e procedura… Și au început să-mi spună s-o iau de nevastă. Ia-o de nevastă, ia-o de nevastă… Nu am acceptat, am plecat acasă și mi-am văzut de treaba mea”, continuă Leo Castellano.

A crezut că totul s-a încheiat. Avea să afle că… ”A trecut o lună și aflu că am dosar penal la Strehaia, pentru act sexual cu un minor. Bineînțeles, dacă eu nu m-am atins de ea, nu i-am făcut nimic, am ieșit nevinovat.

Am și primit clasare de la Parchet, acum câteva zile. Să mi se închidă dosarul. Ei, mă duc la Târgu Jiu, că aveam niște treburi pe acolo, și mă întâlnesc cu neamurile ăsteia, pe drum, la Filiași. Și au început să întoarcă după mine mașina, să fugă după mine, să scoată cuțitul la mine, să mă cert cu ei, acolo, la Filiași”, dezvăluie finul lui Bercea Mondialu’.

”Mi-au cerut un miliard! Nu mai scap de ei!”

Nu i-au mai cerut, de data aceasta, s-o ia de nevastă, ci să le plătească nu mai puțin de 20.000 de euro, pentru a-l lăsa în pace. ”Ce vor? Să le dau un miliard! Așa spuneau, să le plătesc un miliard. Era vorba de 100.000 de lei, dar ei vorbeau pe banii vechi. 20.000 de euro mi-au cerut.

Ăștia-s banii ca să mă lase în pace. Și nu mai scap de ei. L-am sunat și pe Leo de la Strehaia, și cu Alin, fiu-su, am vorbit, mi-au zis că-s nebuni oamenii ăia. Și de atunci au început ai ei cu telefoanele. Au aflat cine sunt, ce sunt…”, a încheiat Râncu Ilieș.

