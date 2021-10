Leo de la Strehaia, conversație cu Dana Criminala, din spatele gratiilor! ”M-a rugat cu disperare să renunț la divorț”

Leo de la Strehaia a apelat-o pe Dana Criminala, din închisoare, și ar fi rugat-o să nu îl părăsească. În cursul zilei de marți, bruneta s-a prezentat la procesul de divorț.

Leo de la Strehaia a sunat-o pe Dana Criminala pentru a o ruga să renunțe la procesul de divorț. În cursul zilei de marți, bruneta s-a prezentat la proces. Ion Stelică Mihai a apelat-o pe aceasta să o implore să nu divorțeze, deoarece are sentimente față de ea și că își dorește să își petreacă viața alături de ea. De asemenea, și Dana Criminala a mărturisit în videoclipul postat pe Youtube că încă îl iubește pe Leo de la Strehaia și că au fost căsătoriți timp de șase ani.

”În decursul zilei de ieri, Leo m-a sunat de 3 ori, timp în care am discutat foarte mult. Mi-a spus că are la dispoziție cam o oră pe zi în care poate suna. Era și cu Sică, fostul lui cumnat. Printre alte lucruri, m-a rugat cu disperare să renunț la divorț, să nu-l continui pentru că el nu are cum să mă lase vreodată. Pentru că mă iubește și nu poate să trăiască fără mine. Și eu pot să spun că-l mai iubesc, senimentele nu se pot șterge chiar atât de ușor. Am fost căsătoriți 6 ani, chiar dacă au fost certuri și divergențe, ca-n orice cuplu”, a povestit Dana Criminala pe canalul ei de Youtube.

Dana Criminala: ”Cam 80%, acest divorț nu va mai exista”

Pe de altă parte, aceasta a mărturisit că procesul merge mai departe, deși judecătorii au respins cererea de repunere pe rol a procesului de divorț. Dana susține că îi va mai acorda o șansă lui Leo de la Strehaia, iar ”cam 80%, acest divorț nu va mai exista”.

”Astăzi am avut înfățișarea la tribunal… Eu am băgat divorț anul trecut, în decembrie. În martie sau aprilie am avut un termen, la care nu ne-am prezentat pentru că ne împăcasem și eram împreună, la București. Procesul a rămas pe loc și dacă voiam să-l continui trebuia să fac o cerere de repunere pe rol a dosarului, ceea ce am și făcut după ce au fost discuții între noi. Astăzi am avut recursul, s-a acceptat, adică divorțul va merge mai departe. Leo știa de acest lucru, de asta m-a sunat ieri, rugându-mă insistent să renunț la acest divorț, pentru că eu tot a lui voi fi, că nu are cum să renunțe la mine niciodată. Cam 80%, acest divorț nu va mai exista. Încă o dată îi voi mai da o șansă, ne vom împăca din nou și vom merge înainte. Mi-a spus să stau cuminte, acasă, să-l aștept”, a mai spus ea.

