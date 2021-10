Mama lui Leo de la Strehaia, în carantină în închisoare, fiind infectată cu noul coronavirus! ”Pe Patroana a condamnat-o la moarte”

Leo de la Strehaia și mama acestuia, Mihai Maria, au fost condamnați la închisoare, cu executare, într-un dosar de evaziune fiscală. Aceștia au fost trimiși după gratii, săptămâna trecută, deși sufereau de COVID, acuză familia.

Bolnavă de COVID, femeia a ajuns la Penitenciarul Mioveni, acolo unde a fost trimisă în carantină, însă ulterior familia nu a mai primit nici o veste despre starea acesteia. Fiul lui Leo susține că nu are nici o veste de la bunica lui și se teme că aceasta este în stare gravă.

”Cu tata am vorbit la telefon. Este la penitenciar, la Jilava, pe secția spital, cu Sică (cumnatul lui Leo de la Strehaia, condamnat și el în același dosar, n.r.). Este bine că sunt împreună.

Problema este cu Patroana. De când a fost la poliție și s-a predat… au luat-o în seara aceea cu mașina și au dus-o la penitenciar, la Severin. Ulterior, au dus-o de la Severin la Mioveni. Din câte am înțeles, o duc acolo pentru carantină, pentru COVID. Problema este că nu mai dăm de Patroana de atâtea zile, nu avem nici o informație despre ea, nu știm nimic.

Nu ne-a sunat… Ori nu i-au făcut cardul acela să poată suna, ori nu știu ce s-a întâmplat. Nu știm nimic de ea, am tot sunat în fiecare zi la penitenciar și nu ne dau nici o informație. Am trimis și e-mailuri la conducere, am pus și o doamnă avocat să sune dar nu pot să-i dea informații, nu pot s-o viziteze pentru că este pe carantină. Patroana stă singură de atâtea zile și până luni-marți să nu știe nimic, singură în cameră, pe carantină… nu mai am cuvinte…”, a povestit Alin, fiul lui Leo de la Strehaia, într-o postare pe Youtube.

Alin, fiul lui Leo de Strehaia: ”Nu mă așteptam să fie condamnați”

”Nu mă așteptam să fie condamnați, mă gândeam că primească cu suspendare, mai ales pentru o faptă de acum 12 ani. Sunteți și voi conștienți că Patroana nu știa nimic! Ce să știe Patroana de firme, de TVA, de bilanț… Bunicul meu a făcut firma pe numele ei, ea doar a fost administrator cu numele. La ultima ședință de la Curtea de Apel București, Patroana avea decizie de la DSP pentru că avea COVID și chiar nu putea să fie prezentă în sală pentru a da declarații. Instanța nu a luat în seamă situația cu COVID-ul. I-a luat dreptul la apărare”, a mai spus Alin.

Leo de Strehaia: ”Pentru mine, pușcăria înseamnă moartea”

Leo de la Strehaia a povestit și el, cu doar câteva minute înainte să se predea la Poliție, că atât pentru el dar mai ales pentru mama lui, o condamnare cu executare este echivalentă cu o pedeapsă cu moartea, relatează wowbiz.ro.

”Eu eram bolnav de COVID, eram în pat, am leșinat și doamna judecătoare ne suna pe telefon și voia să dăm declarații pe telefon. Cum să nu ai milă de Patroana? A sunat-o pe Patroana, i-a zis Patroana că nu poate să dea declarații prin telefon, că Patroana se simțea rău. Eu aveam aparat respirator la gură și puteam să fac infarct. Am fost judecați cu japca. Pentru mine, pușcăria înseamnă moartea. Iar pe Patroana a condamnat-o la moarte”, a declarat Leo de la Strehaia.

Sursa foto: Arhiva Cancan