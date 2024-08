Sharon Stone s-a întors cu ochiul vânăt din vacanță. Actrița de 66 de ani și-a îngrijorat toți fanii

În Franța și Italia, Sharon Stone a avut treburi de rezolvat, în timp ce în Turcia a călătorit pentru a se relaxa. În unele dintre aceste escapade, a fost însoțită de fiul ei mijlociu, Laird. Diva își dorește să valorifice fiecare moment petrecut cu băiatul ei înainte ca acesta să plece la studii în toamnă, când va părăsi cuibul mamei.

Printre angajamentele sale profesionale în Europa, Sharon Stone a reușit să își dedice timp și pentru câteva momente valoroase alături de Laird, fiul ei de 19 ani. Acesta a absolvit liceul și se pregătește să-și continue studiile în Medicină. Înainte de a începe facultatea, va urma un program pre-med, necesar pentru cei care doresc să devină medici.

Citește și: Sharon Stone a recreat controversata scenă din Basic Instinct! La 66 de ani, actrița și-a pus fanii pe jar: ”Te adorăm!”

Sharon Stone a pierdut 9 sarcini și are trei copii adoptați

Mândră de alegerea fiului ei și de viitoarea sa carieră, actrița i-a oferit lui Laird câteva zile de vacanță. Sharon Stone a fost fotografiată pe străzile din Roma alături de tânărul gentleman, Laird. La cină, celebrul ei fiu a stat alături de mama sa, care ținea în brațe trei trandafiri roșii și avea un zâmbet larg pe față. Îmbrăcată într-o rochie colorată și fluidă, care i-a conferit un aer elegant, Sharon a fost radiantă. Laird, la fel de zâmbitor și îmbrăcat în alb, i-a oferit brațul mamei care l-a crescut cu multă dragoste.

De asemenea, Laird a însoțit-o și în Turcia, demonstrându-și astfel sprijinul și entuziasmul pentru viitorul său. Pe lângă Laird, Sharon Stone mai are doi fii: Roan, în vârstă de 24 de ani, și Quinn, de 18 ani. Roan este atras de viața publică și i-a călcat pe urme mamei sale, devenind actor. În schimb, mezinul, Quinn, nu este interesat de celebritate, cel puțin pentru moment, motiv pentru care Sharon nu postează foarte des imagini cu el. Quinn este pasionat de fotbal american și a demonstrat că are talent în acest domeniu.

Sharon Stone a fost deschisă în legătură cu tragediile personale pe care le-a trăit înainte și după ce a devenit mamă, inclusiv mai multe avorturi spontane cauzate de o boală autoimună și endometrioză.

„Am pierdut 9 copii din cauza avorturilor spontane. Nu e un lucru mic nici fizic, nici emoțional, însă e ceva ce noi, ca femei, suntem făcute să simțim că trebuie să îndurăm singure și în secret, cu un fel de sentiment al eșecului atașat”, a povestit vedeta, conform People.

Sharon Stone s-a postat cu un ochi vânăt pe rețelele de socializare

Una dintre cele mai recente postări ale divei de la Hollywood a stârnit îngrijorarea fanilor, deoarece aceasta apărea cu un ochi vânăt. Inițial, actrița nu a oferit niciun detaliu despre incident. A doua zi, după ce a observat reacțiile de pe Instagram, a simțit nevoia să clarifice situația. Nu a fost implicată într-un conflict, ci a suferit o „ciocnire” nefericită cu podeaua de marmură din camera ei de hotel.

Într-un moment de neatenție, în timpul nopții, a căzut și s-a lovit cu capul de podea.

„Știu că sunteți îngrijorați în legătură cu ochiul meu vânăt, așa că m-am gândit să vă dau de veste. Am fost în atât de multe țări și camere de hotel, încât când m-am trezit în mijlocul nopții să mă duc la baie, nu știam unde mă aflu și am căzut pe marmură. Nimeni nu mi-a făcut nimic, mă simt bine și sunt întâmpinată minunat în această excursie peste tot pe unde am fost. Mă distrez de minune. Sunt din ce în ce mai bine, dar, într-adevăr, am o strălucire aparte. Ar trebui să vedeți ce i-am făcut eu acelei podele de marmură”, a povestit Sharon Stone, pe rețelele de socializare.

Citește și: