Cum a furat ”Calu Machedonu” diamante de 5 milioane € dintr-un faimos magazin parizian

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detalii nemaiauzite despre cum s-a desfășurat "Jaful secolului", în urma căruia un român, George Ploscaru, alias Calu Machedonu, a dispărut cu bijuterii de cinci milioane de euro dintr-un magazin din Paris. Cel mai cunoscut hoț de pe plaiurile mioritice și-a construit cu multă migală planul, iar modul în care casa de bijuterii "De Grisogono" a fost prădată este absolut fabulos.

George Ploscaru a devenit personaj de primă pagină la nivel mondial după ce a reuşit să dea o lovitură de proporţii, pe care presa internaţională a considerat-o "Jaful secolului". În vârstă de 44 de ani, cel cunoscut drept Calu Machedonu a dat o lovitura unică în penultima zi a anului 2016, când a plecat din magazin cu bijuterii în valoare de cinci milioane de euro.

Pontul cu privire la diamantele de furat ar fi fost dat de câţiva cetăţeni sârbi încă din 2015. Bijuteriile au fost sustrase dintr-un showroom privat din Paris al mărcii elveţiene de bijuterii "De Grisogono", inculpatul recomandându-se drept evaluator interesat de achiziţionarea bunurilor. Și-a luat identitate israeliană şi s-a prezentat cu numele "Mizrahi" şi a părut interesat de examinarea diamantelor.

Ce a urmat este, de-a dreptul, fabulos! Într-un moment de neatenţie a angajaţilor, a înlocuit obiectele de valoare cu imitaţii ieftine, mai exact pietre fără nicio valoare, şi a plecat cu prada. George Ploscaru nu a dat nimic de bănuit, pentru că a venit îmbrăcat într-un costum de la o casă de modă celebră, purtând un ceas Rolex extrem de scump.

„Diamant”, aliatul lui George Ploscaru!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a intrat în posesia unor documente explozive din dosar, care scot în evidență modul în care a pus totul la cale Calu Machedonu în "Jaful secolului". George Ploscaru a lucrat „ca la carte" și a dovedit ingeniozitate, ajutat, ce-i drept, și de diverse persoane, care, din păcate pentru ele, nu s-au ales cu nimic în urma devalizării magazinului "De Grisogono".

“Cu ocazia audierii în faza judecății, inculpatul P_______ G_____ a declarat că în august 2016 l-a cunoscut pe numitul Diamant, cetățean sârb de origine albaneză în Marbella. Acesta i-a propus să se deplaseze la biroul din Paris al părți civile _________________ arătat cum să examineze pietrele prețioase și cum să le introducă într-o cutie, inculpatul de acord cu această propunere. De la Diamant inculpatul a obținut datele de contact ale reprezentanților părții civile, a sunat la numărul respectiv și s-a recomandat a fi Mizrahi stabilind întâlnirea la biroul acestora din Paris.

Inculpatul a declarat că s-a deplasat la biroul respectiv singur, reprezentantul părții civile l-a luat din fața blocului, a intrat fără să fie legitimat, reprezentantul părții civile l-a condus în biroul său, la etajul doi, s-a prefăcut că vorbește la telefon spunând «dați drumul la transfer pentru că sunt niște piese excepționale». Reprezentantul părții civile a stat cu inculpatul în birou a fost sunat de Diamant discutând despre transferul banilor. Reprezentantul părții civile i-a prezentat inculpatului două diamante și două inele cu diamant, inculpatul a examinat un singur inel, iar apoi toate aceste obiecte le -a luat și le-a pus in cutia adusă de inculpat, a sigilat cutia și a pus-o în geantă schimbând cutia cu obiectele originale cu o altă cutie identic sigilată, în care erau pietre de pe stradă, cutia originală rămânând la inculpat în geantă.

Apoi inculpatul a susținut că a plecat din sediul părții civile mergând pe jos până la Arcul de Triumf, de unde a fost luat de un șofer prin aplicația UBER, care l-a transportat cu mașina până în Germania. În Germania inculpatul a susținut că i-a dat bijuteriile cetățeanului de origine sârbă poreclit «Diamant» – un inel și un diamant, iar «Diamant» i-a dat inculpatului 25.000 EURO permițându-i și să păstreze un inel și un diamant dintre bunurile sustrase din biroul părții civile. Inculpatul a afirmat că a vândut în Germania diamantul sustras și rămas în posesia lui pentru suma de 250.000 EURO. Inculpatul a susținut că s-a întâlnit cu soții B____ la hotelul unde era el cazat, în Germania și că a predat soților B____ suma de 235.000 EURO pentru a o transporta ei in România. Apoi împreună cu concubina lui M____ A____ s-au deplasat la niște rude de-ale acesteia, iar verișoara concubinei sale a trimis șoferul care livra pizza să îi transporte cu mașina până în România intrând în țară prin Timișoara. Ulterior au luat avionul de la Timișoara și au venit la București", se arată în documentele instanței, care au intrat în posesia CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Calu Machedonu s-a dat drept gemolog! Cum a fugit cu bijuteriile

Totul pare ireal! Calu Machedonu a acționat ca în mega-producțiile de la Hollywood. Vă prezentăm, în exclusivitate, cum a furat George Ploscaru diamante de 5 milioane de euro dintr-un faimos magazin parizian. A folosit o servietă cum au doar magicienii, iar planul jafului l-a respectat la secundă! După ce a comis ”Furtul secolului”, a plătit un livrator de pizza să-l transporte în România.

“Martorul R______ L____ Da C____ J____ a declarat că în noiembrie 2016 un comerciant de diamante cu numele de «Jose Torres» l-a contactat prin aplicația telefonică Instagram pe O___Chaoui, director al S.C. De G________ S.A. în Orientul Mijlociu. Ulterior s-au purtat convorbiri și s-au transmis mesaje text și prin aplicația WhatsApp, «Jose Torres» arătându-se interesat de cumpărarea unui inel sau colier cu diamante de 5-10 carate, culoare D VVS+. Pentru conversații s-a folosit numărul de telefon cu prefix de Italia. Câteva zile mai târziu, «Jose Torres» l-a contactat din nou pe O___ Chaoui solicitându-i să ia legătura cu numitul «Carlos Machan», interesat de cumpărarea unui inel cu diamante, oferindu-i datele de contact ale potențialului client și numele companiei acestuia din Hong Kong.

J___ Leitao, directorul executiv al S.C. De G________ S.A. a fost contactat de O___ Chaoui, iar acesta din urmă, la recomandarea superiorului său, l-a contactat pe martorul R______ L____ Da C____ J____, director de vânzări al S.C. De G________ S.A. căruia i-au fost trimise datele de contact ale numitului «Jose Torres«. În paralel au fost trimise numitului «Jose Torres» și datele de contact ale martorului R______ L____ Da C____ J____, cu care cel dintâi a comunicat prin WhatsApp și a solicitat pentru intermedierea vânzării către «Carlos Machan» un comision de 5%, lucru care nu părea suspect, fiind ceva obișnuit în acest domeniu.

«Carlos Machan», de pe numărul cu prefix de Hong Kong , a purtat cu martorul R______ L____ Da C____ J____ mai multe discuții privitoare la intenția lui Carlos de a cumpăra diamante între 3-6 carate, rotunde, de bună calitate, culorile D, E și F, acestea reprezentând culori de foarte bună calitate în industria bijuteriilor. Martorul R______ L____ Da C____ J____ i-a trimis niște informații tehnice despre astfel de bunuri, Carlos și-a ales câteva bunuri de calitate medie, urmând ca cei doi să se întâlnească în Amsterdam pentru a lua masa împreună și pentru a fi prezentate documente de autenticitate a bunurilor, dar nu și bunurile în sine.

La data de 12.12.2016, martorul R______ L____ Da C____ J____ s- a deplasat de la Geneva la Amsterdam unde trebuia să stea 2-3 ore și să se întâlnească cu Carlos la o cafenea și apoi să se întâlnească cu Carlos și apoi cu un client chinez important, interesat să cumpere diamante însă Carlos nu a apărut. Martorul l-a sunat pe Carlos însă acesta nu a răspuns motiv pentru care martorul a părăsit Amsterdamul. În aceeași zi martorul R______ L____ Da C____ J____ a primit un mesaj de la Carlos care și-a cerut scuze că nu a venit în Amsterdam întrucât mama sa este bolnavă și se află la spital, iar de atunci Carlos nu l-a mai contactat pe martor.

La data de 17.12.2016 Jose Torres l-a sunat pe martorul R______ L____ Da C____ J____, scuzându-se pentru clientul său, Carlos, despre care i-a spus că a avut o problemă, ocazie cu care i-a comunicat martorului un alt potențial client, pe nume Jacobo, cu care a vorbit pe un nr. cu prefix de Germania. Discuțiile cu «Jacobo», care a susținut că lucrează la o bancă importantă din Elveția și că este interesat să cumpere bijuterii și diamante, s-au purtat de martorul R______ L____ Da C____ J____ în perioada 17-27.12.2016, fiind puse la punct toate detaliile iminentei tranzacții ce urma să aibă loc.

Martorul R______ L____ Da C____ J____ i-a trimis lui «Jacobo» tabelul cu 6 opțiuni dintre care Jacobo a ales patru. După trei –patru zile «Jacobo» l-a sunat pe martor și i-a spus că este interesat de patru opțiuni, cei doi vorbind apoi despre factură, TVA, posibilitatea de a vinde diamantele în interiorul UE. După ce «Jacobo» s-a hotărât să achiziționeze două inele cu pietre prețioase și două diamante, a solicitat ca bunurile să fie în prealabil verificate la sediul din Geneva de gemologul său, «Mizrahi», pentru confirmarea autenticității , a calității pietrelor pentru că în trecut a cumpărat diamante care sau dovedit a fi false .

Efectuarea verificărilor prealabile a diamantelor «Mizrahi» a fost agreată de conducerea S.C. De G________ S.A., directorul executiv J___ Leitao exprimându-și consimțământul în acest sens. În săptămâna următoare Jacobo i-a spus m artorului R______ L____ D a C____ J____ că specialistul lui poate vedea pietrele însă nu poate merge la Geneva și a întrebat dacă se poate deplasa martorul la Paris. Martorul R______ L____ Da C____ J____ a fost de acord spunându-i lui «Jacobo» că firma are un boutique la Paris și că poate muta diamantele de la Geneva la Paris. «Jacobo» i-a spus martorului R______ L____ Da C____ J____ că gemologul este o persoană particulară care dorește discreție și dorește să fie doar martorul prezent la momentul verificărilor. Martorul a fost de acord cu condiția ca agenții de pază să fie de partea cealaltă a ușii.

Având în vedere problemele din trecut, «Jacobo» i-a propus martorului ca după verificarea pietrelor acestea să fie sigilate într-un container sau altceva, iar după perfectarea actelor și transferul bancar, gemologul să revină la sediu pentru a lua diamantele. Întâlnirea cu gemologul a fost programată pentru 30.12.2016, orele 10:00, în Arondismentul 8 din Paris, unde persoana vătămată deținea un punct de lucru. Când «Mizrahi» a ajuns la punctul de lucru al persoanei vătămate, martorul R______ L____ Da C____ J____ a fost sunat de «Jacobo» pentru a-l prelua pe pretinsul gemolog. Martorul a coborât la parter, a luat liftul, l-a luat pe «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) și împreună au mers în sala de ședință care are o ușă specială ca măsură de siguranță.

A venit o colegă a martorului de la oficiul din Paris care i-a servit pe cei doi cu cafea, apă și suc apoi aceasta a ieșit din cameră. Martorul R______ L____ Da C____ J____ a început să îi prezinte inculpatului P_______ G_____ fiecare diamant pe care îl avea pe o tavă și după finalizarea examinării așeza diamantul examinat pe o altă tavă. «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) a studiat fiecare diamant, pe rând, s-a uitat la ele cu atenție dar nu a folosit lupa, nici chiar pe cea oferită de martor. A spus că pietrele sunt foarte frumoase, că tăietura este de foarte bună calitate, apoi «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) l-a sunat pe Jacobo, au vorbit în italiană, martorul înțelegând din discuție că inculpatul P_______G_____ a spus că i-au fost prezentate «belle cose» (obiecte frumoase) și apoi a închis. «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) a spus că îi plac pietrele, că le va cumpăra, apoi martorul a început să pună pietrele într-o servietă specială, de lucru, care cuprinde cutiuțe transparente în care se observă diamantele și care se sigilează.

În acel moment, «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) a spus că nu dorește să folosească servieta firmei, că el are o cutie pe care o folosește întotdeauna, roșie, tipul pe care îl folosește firma Cartier, netransparentă. M artorul R______ L____ Da C____ J____ acceptat ca «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) să pună pietrele în acea cutie folosită de el, a pus diamantele împreună în cutia adusă de «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____), apoi acesta a închis capacul cutiei, a început să o acopere cu scotch, apoi a pus cutia într-un plic alb pe care, de asemenea, l-a înfășurat cu scotch. Apoi inculpatul a introdus mâna dreaptă în buzunarul lateral al sacoului și a inițiat un apel telefonic, acesta fiind semnalul dat complicelui pentru apelarea urgentă a martorului în scopul distragerii atenției. În timp «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) și martorul acopereau cu scotch cutia în care fuseseră puse bijuteriile , după 43 de secunde de la apelul inițiat de inculpatul P_______, la ora 11:12:47, martorul a fost sunat de „Jacobo” pentru a pune la punct toate detaliile tranzacției.

Martorul R______ L____ Da C____ J____ a vorbit în limba engleză cu „Jacobo” , dar care avea accent german. „Jacobo” l-a întrebat pe martor dacă este totul în regulă, i-a spus că va face transferul bancar ce va dura o oră, o oră și jumătate, iar apoi au discutat despre factură. Fiindu-i distrasă atenția de discuția purtată cu „Jacobo”, martorul a sesizat cu o oarecare întârziere faptul că bunurile sigilate au fost introduse de «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) în servieta avută la el, o servietă normală; «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) a închis servieta în timp ce martorul vorbea la telefon și cu toate că martorul i-a făcut semn lui «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) să nu închidă servieta, acesta a închis-o totuși . Apoi, martorul R______ L____ Da C____ J____ a închis telefonul și i-a cerut lui «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) să scoată cutia din servietă, acesta s-a conformat și aparent a scos cutia.

În realitate servieta era prevăzută cu «sertar ascuns», fiind adaptată astfel în scop infracțional, iar inculpatul doar aparent a scos din servietă cutia introdusă «din eroare», în realitate scoțând o cutie identică, pregătită în prealabil, dar care conținea pietre luate de pe stradă, lipsită de valoare economică. Această a doua cutie a fost semnată de ambii spre neschimbare, fiind apoi introdusă de martor în seiful societății, urmând a fi predată după confirmarea plății ce urma să se facă într-un cont deschis de S.C. De G________ S.A. la o bancă din Hong Kong. Pentru că nu i-a plăcut faptul că acea cutie a fost pusă în servietă și apoi scoasă afară, martorul R______ L____ Da C____ J____ i-a cerut falsului gemolog să deschidă servieta, a controlat cu mâna interiorul servietei și a constatat că în servietă se aflau ziare și alte lucruri mărunte.

Apoi cei doi și-au luat rămas bun, moment în care «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) a cerut un comision, însă martorul i-a spus că firma nu are o asemenea practică, apoi au ieșit din sala de ședință, iar un asistent l-a condus pe «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) la ieșire. Martorul R______ L____ Da Co sta J____ a pus cutia în care se aflau diamantele în seif și a început să aștepte; după o jumătate de oră martorul l-a sunat pe Jacobo care i-a spus că în câteva minute îi va trimite martorului o copie cu swift-ul și că totul de OK. După o oră și 15 minute de la vizita lui «Mizrahi» (inculpatul P_______ G_____) martorul l-a sunat din nou pe «Jacobo», însă acesta nu a mai răspuns. Văzând că «Jacobo» nu răspunde la telefon, martorul R______ L____ Da C____ J____ l-a sunat pe managerul J___ Leitao, i-a spus că «Jacobo» nu răspunde la telefon și întrucât nici la orele 13:00 contul bancar al persoanei vătămate nu fusese alimentat cu suma negociată, iar «Jacobo» nu mai răspundea la telefon, managerul i-a cerut martorului să meargă la seif și să deschidă cutia.

Martorul R______ L____ Da C____ J____ a tăiat cu foarfeca scotch-ul, a deschis cutia împreună cu colega sa Cendrine Ver și au constatat că în cutie se află pietre. Au fost sesizate autoritățile și firma de asigurări, după care a fost efectuată cercetarea la fața locului, fiind ridicate amprente și urme ADN de către poliție", se mai arată în documentele citate.

