Mesajul transmis de Nicki Minaj la Casa Albă. A spus-o de față cu Donald Trump: ”Sunt fanul numărul 1 al președintelui”

Rapperița Nicki Minaj a fost prezentă recent la Washington, D.C., la Summitul „Trump Accounts”, un eveniment organizat pentru a promova un program de investiții pentru copii lansat de administrația Donald Trump. Apariția ei a atras atenția și a reintensificat discuțiile despre implicarea celebrităților în politică și impactul lor asupra inițiativelor guvernamentale.

Summitul a fost dedicat prezentării unei noi politici guvernamentale prin care fiecare copil născut în Statele Unite beneficiază de un cont de investiții finanțat inițial de stat și care poate fi suplimentat de părinți, sponsori sau organizații private. Obiectivul acestui program este de a încuraja alfabetizarea financiară de la o vârstă fragedă și de a oferi familiilor un avantaj economic pe termen lung. Programul face parte dintr-un pachet legislativ promovat de administrația Trump pentru a stimula economisirea și investițiile în rândul tinerelor generații.

Ce mesaj a transmis Nicki Minaj

Nicki Minaj a participat la eveniment într-un rol de susținere a inițiativei, iar implicarea ei a fost remarcată în special pentru sprijinul financiar pe care artista intenționează să-l acorde programului. Se estimează că suma contribuției ei va fi între 150.000 și 300.000 de dolari, iar gestul său evidențiază interesul unor figuri publice de a se implica în inițiative economice menite să sprijine familiile și comunitățile.

„Bună! Nu știu ce să spun, dar o să spun că probabil sunt fanul numărul unu al președintelui și nu mă voi schimba. Ura sau ce au oamenii de spus nu mă afectează deloc. De fapt, asta mă motivează să îl susțin în continuare și ne va motiva pe toți să îl sprijinim. Nu o să permitem să fie hărțuit sau să fie ținta campaniilor de defăimare, asta nu va funcționa, ok? Are multă forță în spate și Dumnezeu îl protejează. Amin”, a transmis vedeta.

Inițiativa „Trump Accounts” a atras deja sprijin din partea unor investitori și corporații mari, inclusiv companii din domeniul tehnologiei și al serviciilor financiare. Aceștia contribuie la fondurile destinate conturilor de investiții pentru copii, consolidând astfel obiectivul de a oferi o bază economică solidă pentru generațiile viitoare. Programul permite părinților și sponsorilor să investească suplimentar, ceea ce poate genera o creștere substanțială a capitalului disponibil pentru educație, investiții sau alte proiecte personale.

