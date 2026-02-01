Larisa Udilă a dezvăluit numele fetiței sale! Este total neobișnuit

Influencerița Larisa Udilă trăiește momente deosebite în viața personală, după ce, recent, a devenit mamă pentru a doua oară. În familia sa, bucuria este la cote maxime, iar vestea a stârnit interes și curiozitate în rândul fanilor. După luni de mister legate de numele ales pentru fiica sa, Larisa Udilă a făcut public numele acesteia, alegerea fiind una cu adevărat surprinzătoare.

Nașterea fetiței marchează o schimbare importantă pentru întreaga familie, oferind o completare firească pentru unitatea pe care Larisa și soțul ei o formează deja. Aceștia sunt acum părinți ai unui băiețel și ai unei fetițe, iar bucuria și emoțiile care însoțesc acest moment sunt resimțite profund, nu doar în viața lor, ci și de către cei din jur care urmăresc parcursul lor.

Ce nume a ales Larisa Udilă pentru fetița sa

Fetița a primit numele Asia Nicole, combinație care îmbină un prenume rar cu unul mai cunoscut în România. Dacă al doilea prenume, Nicole, este frecvent întâlnit și asociat cu personalități publice, primul, Asia, reprezintă o alegere mai puțin obișnuită, conferindu-i un aer original și distinct. Alegerea primului prenume pare a fi influențată de o legătură personală importantă pentru Larisa Udilă, adăugând astfel un plus de simbolism numelui fiicei sale.

Relația dintre Larisa și Milan este una extrem de apropiată, iar trecerea de la rolul de unicul copil al familiei la cel de frate mai mare reprezintă o etapă importantă pentru băiețel. În această perioadă, atenția și echilibrul în cadrul familiei devin esențiale, pentru a asigura o tranziție armonioasă și adaptarea copilului la noua dinamică familială.

„Bine ai venit pe lume, dragostea noastră!💕 Mi-a luat mult timp să găsesc puterea de a scrie aceste rânduri, pentru că sunt copleșită de tot ce trăim. Emoțiile sunt atât de mari, încât uneori cuvintele nu mai sunt de ajuns.

Încă nu îmi vine să cred că acesta este caruselul vieții mele… eu, Larisa, cu doi copii și soțul meu. O familie completă.

( plang cand scriu asta) Fetița aceasta a venit ca o primăvară în sufletele noastre. Ne-a adus lumină, liniște și o iubire pe care nu știam că suntem capabili să o simțim. Mai ales fratelui ei, care o privește deja cu ochi plini de dragoste.

Mă simt ca într-o poveste scrisă de Dumnezeu și m-am bucurat cu lacrimi în ochi de fiecare clipă din aceste zile petrecute în spital, zile pe care le voi purta mereu în inimă. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru grija voastră, pentru fiecare mesaj, pentru fiecare gând bun. Le-am simțit pe toate.

Abia aștept să vă povestesc tot, cap-coadă, pentru că voi sunteți familia mea din online 🤍”, a transmis Larisa când a născut.

