Cele 2 ZODII cărora li se schimbă viața de la 1 noiembrie 2025. Schimbări majore pentru acești nativi, influențate de Uranus și Nodurile Lunare

Planetele se aliniază pentru cele mai norocoase două zodii din luna noiembrie. Începând cu data de 1, o parte dintre nativii născuți sub aceste semne zodiacale vor experimenta schimbări majore, destinul le va surâde, iar în viața lor vor exista anumite momente de cotitură. Iată care sunt cele două zodii favorizate de astre!

Luna octombrie aduce oportunităție infinite de progres și fericire pentru nativii născuți în zodia Gemeni și Fecioară. În următoarea perioadă, aceste două zodii sunt binecuvântate cu noi începuturi și creșteri personale și profesionale. Începând cu 1 noiembrie, cele două zodii vor experimenta schimbări majore și vor avea de-a face cu tot felul de provocări și oportunități.

GEMENI

În perioada 6-7 noiembrie, Gemenii vor intra direct sub influența de retrogradare a planetei Uranus. O parte dintre nativii născuți în această zodie au ocazia să își reorganizeze viața, să se concentreze pe planurile de viitor și să își seteze noi obiective în viața personală.

Deși nu se simt foarte comozi în perioadele în care au loc schimbări, cei care reușesc să accepte și să privească partea constructivă a lucrurilor, vor avea șansa să experimenteze e evoluții semnificative la locul de muncă și o îmbunătățire în relația de cuplu. Vor simți o comunicare îmbunătățită și noi oportunități, moment în care vei avea ocazia să excelezi în proiecte/planuri care necesită creativitate și claritate în gândire. Folosiți această perioadă pentru introspecție și pentru a identifica ceea ce contează cu adevărat.

FECIOARĂ

Fecioarele vor resimți din plin efectele Nodurilor Lunare, Nodul Nord aflându-se în Pești și Nodul Sud în Fecioară, marcând un ciclu de aproximativ 18 luni. O parte dintre nativii născuți în semnul zodiacal Fecioară vor avea noroc în situațiile problematice legate de familie. Este momentul în care vor putea relua relațiile cu rudele îndepărtate.

De asemenea, ar putea să simtă nevoia de introspecție, moment în care vor putea să scape de tiparele vechi, dar și de poverile care nu-ți aparțin. Este o perioadă din an oportună în care astrele le recomandă acestor nativi să se concentreze pe echilibru și să ia decizii conștiente. Renunțat la tiparele toxice și concentrați-vă pe conexiuni și legături sănătoase, care susțin creșterea personală.

