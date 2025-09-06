Zodia predispusă la divorț în luna septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „A încasat destulă răceală din partea partenerului de viață”

Luna septembrie aduce transformări importante pe plan amoros pentru o zodie, iar celebra astrologă Neti Sandu vine cu avertizări importante pentru acest nativ. Fecioara, căci despre ea este vorba, este predispusă la rupturi definitive în relație până la sfârșitul acestei luni.

După o lungă perioadă în care a tolerat distanța și lipsa de implicare din partea partenerului, acest nativ este pregătit să pună punct și să meargă mai departe. Fecioarele au avut parte de o perioadă extrem de dificilă câtă vreme Saturn a traversat zodia Peștilor, fiind afectate puternic pe partea emoțională, încasând destulă răceală din partea partenerului de viață, cțt și a șefilor.

Zodia predispusă la divorț în luna septembrie 2025

Fecioara este, de obicei, directă și tranșantă, însă ar trebui să învețe să folosească cuvintele potrivite la modul potrivit. Fie că este vorba de o conversație importantă, o întâlnire pe hol la locul de muncă sau o intersectare oficială, fecioarele ar trebui să învețe să își gestioneze emoțiile și trăirile și să spună exact ce trebuie. Saturn continuă să retrogradeze această zonă, semn că lecțiile de comunicare nu s-au încheiat încă.

Acest nativ trebuie să ofere o atenție sporită asupra sănătății și la relațiile de parteneriat. Fie că este vorba de viața de cuplu sau de colaborărări profesionale, Fecioarele trebuie să fie atente la modul în care gestionează lucrurile. Banii încep să își facă simțită prezența în viața acestor nativi, pentru că Marte se află în casa banilor.

Totuși există posibilitatea unor cheltuieli neprevăzute, generate de o oportunitate neașteptată. Poate apărea șansa să cumpere mașina mult visată sau chiar o casă. Fecioara nici nu se aștepta la o asemenea șansă unică, însă oferta ar putea părea atât de bună, încât nu o poate refuza și nu stă deloc pe gânduri.

Așa se întâmplă atunci când Marte îți ia banii pe neașteptate, dar într-un mod în care, în final, îți aduce un câștig. Este perioada în care Fecioarele trebuie să ia decizii rapide, dar care pot aduce beneficii pe termen lung. Planeta Marte te împinge la acțiune și, chiar dacă pare riscant, te va duce mai aproape de stabilitatea pe care o cauți.

