Cum va fi vremea în luna septembrie. Surpriză colosală în termometrele din România

Chiar dacă vara s-a încheiat oficial, natura pare că refuză să se alinieze calendarului, iar începutul de toamnă aduce surprize mari. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță o vreme neobișnuită pentru această perioadă. Se pare că valorile din termometre se mențin ridicate, iar prima luna de toamnă arată mai degrabă ca o lună de vară. Cum o să fi vremea în următoarea perioadă?

Românii care nu au apucat să se bucure de vacanță sau care sperau la câteva zile de relaxare cu soare primesc acum o veste excelentă. Chiar dacă toamna a început, temperaturile rămân ridicate în aproape toate regiunile țării. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza și vine cu o constatare clară: septembrie va fi o lună neobișnuit de caldă.

Cum va fi vremea în luna septembrie

Potrivit specialiștilor, primul weekend de toamnă a debutat cu temperaturi ridicate, iar vremea caldă nu se oprește aici. Valorile termice depășesc 30°C în multe regiuni, iar meteorologii avertizează că acest val de căldură se va prelungi și în următoarele săptămâni.

„Așa arată lucrurile pentru prima lună din toamna 2025 și, practic, debutul toamnei 2025 a fost marcat de avertizări meteorologice de cod galben privind temperaturile ridicate pentru o primă decadă (…) pentru că mercurul din termometre a urcat pe areale extinse din partea de vest, sud, chiar nord-centru a țării peste 30°C și chiar peste pragul unei zile de caniculă, 35-36°C. În zilele de 3-4 septembrie am atins chiar recorduri ale temperaturilor maxime zilnice la 26 de stații”, a spus directoarea ANM, Elena Mateescu.

Mai mult decât atât, specialiștii se așteaptă ca toată luna septembrie să aducă temperaturi peste normalul perioadei. Aceste vești îi bucură pe cei care mai sperau la câteva zile la mare și care vor să se bucure de programul Litoralul pentru toți.

„Nu trebuie să excludem o evoluție în care să avem alternanțe de perioade cu temperaturi care să depășească pragul unei zile de vară, 25°C, chiar peste 30°C. Vom actualiza aceste informații pe măsură ce ne apropiem de fiecare interval, pentru un grad cât mai bun de acuratețe”, a mai precizat Elena Mateescu, potrivit digi24.ro.

„Ne îngrijorează deficitul de precipitații”

În timp ce unii se bucură de soare și temperaturi blânde, experții trag un semnal de alarmă în ceea ce privește lipsa precipitațiilor. Chiar dacă vremea este ideală pentru concedii prelungite, agricultura suferă serios din cauza secetei prelungite.

„Însă, din păcate, ne îngrijorează deficitul de precipitații, pentru că în condițiile în care cele trei luni de vară au fost foarte secetoase (…) seceta pedologică este extremă și puternică, iar această perioadă coincide cu perioada însămânțărilor de toamnă pentru noul an agricol, care a debutat la 1 septembrie”, a mai spus directoarea ANM.

Așadar, toamna începe cu temperaturi de vară și puține ploi. Mulți se pot bucura de o vară prelungită, însă veștile nu sunt neapărat bune. Pentru următoare perioadă temperaturile rămân ridicate și concurează cu cele din timpul verii.

