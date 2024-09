Adriana Trandafir, adevărul despre nunta fiului său. A răbufnit după ce s-a spus că nu a fost prezentă la eveniment: „O mare mizerie!”

Adriana Trandafir are o carieră de excepție, iar aprecierea publicului, dar și recunoașterea meritelor au fost constante. La 68 de ani, mare actriță dă în continuare viață unor personaje fabuloase. La premiera unui film a întâlnit-o și CANCAN.RO, iar celebra actriță a fost deschisă și a vorbit, atât despre greutățile vieții de actor, dar și despre greutățile cu care s-a confruntat în viața personală. Sinceră și asumată, Adriana Trandafir a pus punctul pe i și ne-a dezvăluit ce mare regret are, dar a dat de pământ cu cei care au spus că nu a mers la nunta fiului său.

Adriana Trandafir este una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe, dar este totodată și mamă a doi copii, un băiat și o fată. Dacă pe mezina familiei, Maria Speranța oamenii au avut ocazia să o vadă alături de mama ei în Asia Express, mai puține lucruri se știu despre Ștefan, băiatul cel mare al actriței. Tânărul este avocat și profesor la Facultatea de Drept, iar actrița este mândră de el. În trecut, așa cum știm, cei doi au avut o relație mai greu încercată, Ștefan crescând departe de mama lui în copilărie. Actriţa a divorţat de tatăl lui, iar instanța a decis ca băiatul de șapte ani să rămână în grija tatălui. Acum, după mulți ani, Adriana Trandafir a dezvăluit cum a fost relația cu copiii ei, dar și de unde a pornit ideea că nu a mers la nunta băiatului ei.

Adriana Trandafir dă de pământ cu cei care au spus că nu a mers la nunta fiului ei!

Fiul Adrianei Trandafir, Ștefan, s-a căsătorit cu aleasa inimii lui anul acesta, iar în presă s-a scris că celebra actriță nu va putea ajunge la cununie din cauza unui proiect profesional. Actrița este foarte dezamăgită că jurnaliștii nu au sunat-o pentru a se afla adevărul de la ea.

„A fost o mare mizerie! A fost o informație, o vorbă spusă într-un context care apoi a fost preluată fără să fie informată de la sursă. Puteau să mă sune, eu am spus un lucru, dar s-a interpretat. Am fost soacră mare! Am făcut și o poezie pentru acel moment: . A fost o mare mizerie, dar nu mă mai agăț de toate prostiile. Dacă nu privești în sus, nu ai cum să vezi curcubeul niciodată” , a spus actrița pentru CANCAN.RO.

Actrița ne-a dezvăluit nu doar că are o relație excepțională cu copiii ei, ci și faptul că și-ar fi dorit să aibă mai mulți. Acesta este unul dintre marile sale regrete, dar se consolează cu faptul că are o fată și un băiat realizați și acum așteaptă nepoții.

„Regret faptul că nu am făcut mai mulți copii, am doar doi. Am o Maria Speranța și un Ștefan. Știu că nu am fost o mamă perfectă pentru că datorită profesiei nu am putut să fiu tot timpul lângă ei, dar voi fi o bunică excepțională și abia aștept să mi se întâmple asta. Abia aștept să vadă și copiii cum este să aibă copii așa cum au fost ei”, a spus Adriana Trandafir.

Adriana Trandafir, despre colaborarea cu Maia Morgenstern și Aura Călărașu: „Am venit fiecare cu bagajul de viață”

Noua producție „Ca fetele” le are în prim plan pe marile actrițe ale filmului românesc: Maia Morgenstern, Adriana Trandafir și Aura Călărașu. Filmările pentru noua producție au durat mult, au fost dure, așa cum chiar Adriana Trandafir ne-a dezvăluit, dar rezultatul a fost cel scontat. Iată ce ne-a spus mare actriță.

„Întotdeauna în construirea unui personaj intervine o parte din sufletul actorului, o parte din măiestria regizorului, o parte din scenografie, costum, muzică. Dar cea mai importantă rămâne aprecierea publicului. Noi, cele trei, și Maia Morgenstern, și Aura Călărașu am venit cu bagajul nostru de viață personală care a influențat personajul, dar în același timp totul este grefat pe o poveste interesantă. Am filmat foarte greu, filmările s-au întâmplat într-un cantonament la Ploiești. A fost foarte dur, am filmat mult, am muncit zi și noapte, dar îmi doresc să fie ceva care să meargă la sufletul oamenilor.

Cred că oamenii care vizionează filmul trebuie să plece cu gândul că viața merită trăită până la capăt. Noi tot timpul căutăm specialul și fericirea și poate specialul este în lucrul pe care l-am abandonat, important este să se gândească nu la mai mulți ani în viață, ci la mai multă viață în ani” , ne-a mai dezvăluit Adriana Trandafir.

Deși a dat de-a lungul anilor naștere unora dintre cele mai iubite personaje, iar în anul 2004 a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler pentru activitatea sa profesională, Adriana Trandafir susține că dacă ar putea să o ia de la capăt nu ar mai vrea să aibă aceeași meserie. Ar urma o cu totul altă direcție profesională

„Nu m-am ocupat cu regretele, deși știu exact ce nu aș mai face dacă aș lua-o de la capăt. Nu aș mai face profesia asta. Dacă aș lucra la Crucea Roșie internațională aș face aceeași performanță sau dacă aș avea grijă de elefanți sau dacă aș fi taximentristă”, a mai spus celebra artistă.

