Adriana Trandafir a vorbit despre cel mai mare regret: „Este un capitol la care nu am fost foarte prezentă”

Adriana Trandafir are 66 de ani și este una dintre cele mai apreciate actriţe din România. Dincolo de cariera de succes, aceasta se bucură de familia sa frumoasă, cei doi copii Ștefan și pe Maria Speranța de care este foarte mândră. În cadrul unui interviu recent, vedeta a vorbit despre cel mai mare regret în ceea ce priveşte cel mai important rol din viaţa sa, cel de mamă.

Adriana Trandafir şi-a dedicat o bună parte din timp scenei. A bucurat generaţii întregi cu rolurile sale, însă ajunsă în acest punct al vieţii, actriţa recunoaşte că are un mare regret.

Actrița a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi şi din acest motiv a fost nevoită să petreacă mult timp departe de copiii săi.

„Am fost o mamă lipsă. Mi-aș fi dorit să fiu mult mai des împreună cu copiii mei. (…) Încerc și lupt din răsputeri să fie o mamă înțelegătoare, să nu îmi doresc, să nu-i oblig pe copii să trăiască viața pe care nu am trăit-o eu și să facă lucrurile pe care nu le-am făcut eu. (…)

Eu am fost un copil crescut foarte strict, dar când a fost vorba să-mi iau zborul și să plec la facultate, am fugit, că dacă nu fugeam, rămâneam în sat bibliotecară, cred”, a declarat Adriana Trandafir la Antena Stars, conform spynews.ro.

CITEŞTE ŞI: ADRIANA TRANDAFIR, CONFESIUNI EMOȚIONANTE DUPĂ EXPERIENȚA DIN ASIA. „MI-AM DAT SEAMA CĂ MARIA SPERANȚA POATE FUNCȚIONA ȘI FĂRĂ MINE!”

„Eu nu am fost o mamă bună, pentru că pe semne copiii meu au vrut să le citesc de mai multe ori basme seara, să-i culc de mai multe ori, să-i spăl de mai multe ori, să-i duc la școală de mai multe ori.

Îmi amintesc că tatăl Mariei Speranța i-a făcut codițele ani de zile, pentru că eu plecam. Îmi asum și îmi spun lucrul acesta. Este un capitol la care nu am fost foarte prezentă”, a completat actrița.

Adriana Trandafir, la un pas de moarte

Adraiana Trandafir a vorbit în urmă cu câteva luni despre suferința pe care a trăit-o atunci când primul soț i-a luat băiatul, pe Ștefan.

Adriana Trandafir susține că și-a părăsit corpul și i-a văzut pe medici cum făceau toate eforturile pentru a o salva. A realizat ce s-a întâmplat după ceva timp, când s-a trezit. Actrița îi este pe vecie recunoscătoare unei doctorițe, care s-a chinuit din răsputări să o readucă la viață.

“Într-un an de ziua mea am avut o moarte clinică. A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat, dar toți avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor, doamna doctor Petre, care a spus ‘e moartă’, m-a declarat moartă și s-a uitat pe fișe și a spus ‘astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta’ și atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, după ceva timp, m-au readus la viață”, a spus Adriana Trandafir.