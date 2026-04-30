Alocațiile copiilor ar putea fi reduse la 100 de lei. Restul banilor, acordați doar cu o condiție

De: Irina Vlad 30/04/2026 | 15:08
Szabo Odon, vicepreședintele comisiei de învățământ, a inițiat un proiect de lege prin care cere ca alocația copiilor să fie redusă la 100 de lei. Acesta susține că dreptul la alocație ar trebui să fie condiționat de prezența la școală/grădiniță. 

Alocațiile se acordă tuturor copiilor din România, de la naștere până la împlinirea vârstei de 18 ani. Tinerii care își continuă studiile după 18 ani primesc în continuare alocație, inclusiv după majorat. Sumele variază în funcție de vârstă și de anumite condiții speciale. Copiii cu vârste între 2 și 18 ani primesc lunar 292 lei.

Pentru copiii sub 2 ani, precum și pentru copiii cu handicap cu vârsta până la 3 ani, suma lunară este de 719 lei. Tot 719 lei lunar primesc și copiii cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani, aceasta fiind o măsură menită să ajute familiile care trebuie să suporte cheltuieli suplimentare pentru îngrijirea specială.

Alocația reprezintă un drept legal al copiilor, dar nu este acordată fără condiții. Spre exempu, una dintre cele mai frecvente cauze când plata alocației poate fi suspendată este atunci când un copil repetă anul școlar.

Conform proiectului de lege inițiat de Szabo Odon, vicepreședintele comisiei de învățământ, alocația ar urma să fie redusă de la 292 de lei la 100 de lei, dar în același timp se vor acorda în plus 250 de lei sub formă de bursă de prezență pentru copiii care merg constant la școală sau grădiniță. Suma acordată va crește cu 50 de lei, de la 292 de lei la 350 de eli. Proiectul are ca scop reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii. Modificările s-ar putea aplica din anul școlar 2027-2028.

„Bani în plus nu avem așa că, având în vedere decizia Curții din 2006 și datele care arată o creștere a abandonului școlar după ce copiii nu au mai fost obligați să vină la școală și să primească bani, am propus să împărțim alocația și restul banilor, să îi dăm sub formă de bursă pentru prezență, pentru că legea oricum condiționează bursele de prezență. Suma totală acordată va crește cu 50 de lei: de la 292 de lei la 350 de lei

Pe termen mediu și lung, măsurile propuse sunt de natură să conducă la creșterea participării școlare, la menȚinerea unui număr mai mare de copii în sistemul de învățământ și la îmbunătățirea parcursului educațional al acestora.”, a spus Szabo Odon, vicepreședintele comisiei de învățământ.

 

