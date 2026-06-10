EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45, cu Ștefan Știucă și Ion Alexandru. Asta sigur nu ştiai despre plecarea lui Kopic! Surprize cu noul antrenor portughez

„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Cătălin Mureșanu îi are ca invitați pe Ștefan Știucă, crainicul lui Dinamo și omul care i-a cucerit până și pe rivalii de la FCSB, și pe Ion Alexandru, redactorul-șef al Eurosport.ro și vocea ultimei victorii uriașe a naționalei României.

Aflați episioadele neștiute despre plecarea lui Kopic, ce s-a întâmplat cu acționarii dar și relația cu jucătorii lui Dinamo!

Adevărurile nespuse până acum despre noul antrenor al lui Dinamo, Nuno Campos.

Ce bani vin la Dinamo și ce face Andrei Nicolescu pentru îndeplinirea obiectivului.

Azi, miercuri, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

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