Sebastian Dobrincu l-a „pedepsit” pe vloggerul care i-a șifonat imaginea. Ce sumă de bani trebuie să primească milionarul

Tribunalul București a dat o decizie în premieră în lumea creatorilor de conținut: Sebastian Dobrincu a câștigat procesul intentat împotriva a doi vloggeri care i-au șifonat imaginea în mediul online, iar verdictul vine cu o notă de plată usturătoare! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Unul dintre cele mai urmărite scandaluri din mediul online ajunge la un final surprinzător în sala de judecată. Tribunalul București a decis că o serie de materiale care au adus atingere imaginii milionarului Sebastian Dobrincu sunt considerate ilicite.

Pârâții în acest caz, vlogerrii Mătrăgună Mihai-Alexandru și Paraschiv Georgian Mădălin, au fost dați în judecată de milionar după ce au alimentat în mediul online discuții intense despre viața personală și profesională a lui Dobrincu.

Instanța a analizat mai multe materiale publicate pe YouTube, TikTok, Instagram, Facebook și Twitch, unele dintre ele având titluri controversate și acuzații indirecte sau directe, inclusiv referiri la presupuse datorii, la sursa averii sale sau la diverse aspecte din viața sa privată.

În motivarea soluției, judecătorii au constatat că o parte dintre aceste conținuturi depășesc limitele libertății de exprimare și afectează dreptul la imagine al reclamantului.

Vloggerii sunt obligați să își publice propria condamnare, după ce Dobrincu a ieșit victorios

Decizia Tribunalului București vine și cu niște consecințe financiare pentru cei doi pârâți. Fiecare dintre aceștia este obligat să îi plătească lui Sebastian Dobrincu suma de 10.000 de lei cu titlu de daune morale. În plus, instanța a dispus și plata a 24.160 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, sumă care include onorariul avocațial și taxa judiciară de timbru.

Mai mult decât atât, judecătorii au impus o măsură cu mare impact în mediul online: cei doi vloggeri sunt obligați să publice dispozitivul hotărârii pe toate platformele de social media pe care le dețin. Măsura este interpretată ca o formă de reparare publică a prejudiciului de imagine, chiar în spațiul în care acesta a fost produs.

În apărare, pârâții au susținut, în esență, dreptul la liberă exprimare și caracterul de divertisment al conținutului publicat, însă instanța a stabilit că, în forma și conținutul concret analizat, materialele depășesc limita admisă și produc un prejudiciu reputațional.

Redăm mai jos decizia Tribunalului București:

”Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dobrincu Denis Sebastian. În conformitate cu art. 253 alin. (1) lit. c) Cod civil constată caracterul ilicit al materialelor publicate în mediul online de către pârâtul Mătrăgună Mihai-Alexandru, respectiv: 1. materialele video publicate pe platforma YouTube sub titlurile: „Influenkerfun #3 – Sebastian Dobrincu”, din 19.08.2024; „Influenkerfun #3.5 – Sebastian Dobrincu”, din 24.08.2024; „Part 1/2: Dobrincu mi-e dator cu €5000”, din 20.12.2024; „Part 2/2: Dobrincu mi-e dator cu €5000”, din 20.12.2024; „TRIBUNALUL A FĂCUT UN EXEMPLU DIN MINE”, din 22.12.2024; „UNA ZICEM, ALTA FACEM – Postez astăzi pe YT react-ul la Dobrincu aftermath”, din 23.12.2024; „AM PICAT TESTUL PSIHOLOGIC – NU MAI AM ACCES LA INTERNET”, din 23.12.2024; „Dobrincu, bullying ?i Asocia?ia TACI”, din 24.12.2024, precum şi materialele cu con?inut derivat din acestea; 2. materialele video publicate pe platformele Instagram și TikTok la data de 05.11.2024, sub titlul „Unde este sediul Storyheap?!? Haide?i să îl căutăm împreună prin Los Angeles”, precum şi materialul video publicat pe platforma TikTok în luna ianuarie 2025, sub titlul „@Timpul succesului – A?a succes mai rar întâlne?ti”; 3. materialele video transmise live pe platforma Twitch sub titlurile: „LIVE Mătrăgună”, din 14.09.2024; „?tiri ?i bârfe din online-ul mioritic”, din 18.12.2024; „Dobrincu, bullying ?i Asocia?ia TACT”, din 12.12.2024; În conformitate cu art. 253 alin. (1) lit. c) Cod civil constată caracterul ilicit al materialelor publicate în mediul online de către pârâtul Paraschiv Georgian Mădălin, respectiv: 1. materialele video publicate pe YouTube: „Sebastian Dobrincu exposed & Dentistul care dă teoriile conspira?iei”, din 25.08.2024; „M-a dat Sebastian Dobrincu în judecată, ce spune Cezar Iona?cu. Podcast cu Alex Ciobanu & Donca”, din 21.09.2024; „Exposing: Asocia?ia TACI chiar e ceva special…”, din 23.01.2025; „SEBASTIAN DOBRINCU ȘI ASOCIAȚIA TACI”, din 24.01.2025; „Sebastian Dobrincu ?i-a luat casă, dacă e…”, din 04.02.2025 2. materialele publicate pe Facebook (contul Janghina.ro): „Sebică dă ?i pierde la judecată”, din 17.12.2024; „Asocia?ia TACI e ceva special”, din 23.01.2025; „Sebi Dobrincu ?i-a luat o casă, dacă e…”, din 03.02.2025; „Sebastian Dobrincu este ceva toxic pentru societate”, din 21.02.2025. Material publicat pe Instagram: la data de 06.03.2025, sub titlul: „Ne-a dat în judecată ca să ne arate că are bani de unde să ne plătească avoca?ii. Respect!”; precum şi materialele cu con?inut derivat din acestea. Obligă pârâtul Mătrăgună Mihai-Alexandru la plata către reclamantul Dobrincu Denis Sebastian a sumei de 10.000 de lei, cu titlu de daune morale. Obligă pârâtul Paraschiv Georgian Mădălin la plata către reclamantul Dobrincu Denis Sebastian a sumei de 10.000 de lei, cu titlu de daune morale. Obligă pârâţii să publice dispozitivul prezentei hotărâri pe conturile deţinute pe toate platformele de social media. Respinge, în rest, cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dobrincu Denis Sebastian ca neîntemeiată. Obligă pârâţii la plata către reclamantul Dobrincu Denis Sebastian a sumei de 24.160 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, sumă formată din 24000 de lei,reprezentând onorariu de avocat şi 160 de lei, taxă judiciară de timbru. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Dobrincu Romică ca neîntemeiată. Respinge cererea pârâţilor de acordare a cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă. Pronunţată astăzi,31.03.2026”.

Citește și: Ascensiunea fulminantă a Ioanei Ignat nu-l dă pe spate pe Sebastian Dobrincu! A uitat că este lângă el! Imagini suculente

