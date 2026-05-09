BANC | Bulă, la restaurant: „Îmi puteți pune restul la pachet?”

De: Alina Drăgan 09/05/2026 | 08:16
Ziua bună se cunoaște încă de dimineață așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul este Bulă care merge la restaurant. Deznodământul este hilar.

Bulă, la restaurant:

– Îmi puteți pune restul la pachet, vă rog? Nu pot mânca tot.

– Domnule Bulă, aici este bufet suedez…

Pensionarul și ploaia

După o ploaie serioasă, la intrarea unui bar, băltoacă mare. Un pensionar stătea lângă băltoacă cu o undiță în mână, mișcând pluta cârligului în apă. Un domn care venea pe trotuar întreabă:

– Ce faci aici, tataie?

– Pescuiesc, răspunde pensionarul.

„Săracul, e dus cu pluta”, gândește trecătorul înduioșat. Îl invită în bar, la o băutură. La un pahar de țuică, domnul se gândește să deschidă o conversație și întreabă:

– Și câți ai prins astăzi?

– Tu ești al șaptelea.

Alte bancuri amuzante

O tipă se îmbolnăvește și este internată la spital. În ziua în care se pot primi vizitatori vine la ea o colegă. Curioasă despre ce se mai întâmplă la birou, întreabă dacă la serviciu totul este în ordine. Colega îi răspunde:

– Da, dragă, stai fără grijă, totul e în ordine la birou! Am împărțit atribuțiile tale: Ioana face cafeaua, Camelia îți tricotează la pulover, Maria îți face cuvintele încrucișate și eu mă culc cu șeful!

 

O femeie găsește lampa lui Aladdin. Imediat o freacă și, ca de obicei, un spiriduș iese din ea. Femeia se uită la el și își exprimă dorințele…

-Vreau ca soțul să mă privească doar pe mine…

-Eu să fiu unica din viața lui…

-Să ia micul dejun, să mâncăm și să dormim mereu împreună…

-Când se ridică, să fiu primul lucru pe care îl apucă…

-Să nu mă lase niciodată singură, nici când merg la baie…

-Să călătorească întotdeauna cu mine…

-Dacă mă pierde, să dispere și să-mi spună cât de mult îmi duce lipsa…

-Să nu mă lase niciodată-n pace și să mă ia oriunde cu el…

Și spiridușul a transformat-o într-un telefon mobil.

 

