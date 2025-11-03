Cum arată Nicoleta, sosia lui Celine Dion de la Desafio, PRO TV? Seamănă ca două picături de apă

Noua emisiune de la PRO TV, Desafio: Aventura, promite să fie una dintre cele mai spectaculoase producții de televiziune ale acestui an. Trei echipe curajoase, Norocoșii, Visătorii și Luptătorii, pornesc într-o competiție intensă, filmată în peisajul exotic al Thailandei. Fiecare echipă are opt concurenți, iar doar unul dintre cei 24 va pleca acasă cu marele premiu, în valoare de 150.000 de euro.

Printre participanți se află și o prezență care a atras imediat atenția publicului, Nicoleta, femeia supranumită „Celine Dion de România”. Nu doar asemănarea fizică izbitoare cu celebra artistă canadiană a făcut-o remarcată, ci și energia, și spiritul său tânăr, care par să sfideze trecerea anilor.

Cine este Nicoleta, sosia lui Celine Dion de la Desafio

Cu o viață dedicată sportului, Nicoleta este dovada vie că vârsta nu reprezintă o limită atunci când pasiunea și disciplina sunt puse pe primul loc. A fost atletă, antrenor și consultant în nutriție, iar astăzi își dorește să câștige premiul cel mare. Pentru ea, mișcarea nu e o obligație, ci un mod de a trăi, o formă de respect față de sine și de corp. De aceea, decizia de a se alătura competiției Desafio: Aventura vine ca o continuare firească a stilului său de viață activ și a dorinței de a inspira și alte femei să-și depășească limitele.

Asemănarea sa cu Celine Dion a devenit un subiect de fascinație pentru public. Cu trăsături fine, ochi expresivi și o eleganță naturală, Nicoleta pare desprinsă dintr-un concert al celebrei cântărețe. Chiar și gesturile, zâmbetul și atitudinea ei emană aceeași grație și rafinament. De-a lungul anilor, a fost adesea confundată cu artista, iar porecla i s-a lipit firesc, însă în spatele asemănării se ascunde o femeie puternică și determinată.

În show, Nicoleta face parte din echipa Visătorilor, un grup divers de oameni care cred în ambiție și perseverență. Alături de ea se află sportivi, aventurieri și persoane cu povești de viață impresionante, care vor fi nevoite să colaboreze, să-și testeze forța mentală și fizică.

