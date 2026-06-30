Prințul William nu vrea să audă de Harry. De ce-l „irită” vizita ducilor de Sussex în Marea Britanie

Prințul William nu vrea să audă de Harry și ar fi iritat de vizita fratelui său mai mic în Regatul Unit. Potrivit presei internaționale, Harry l-a sunat de mai multe ori, dar apelurile lui au fost ignorate. William este supărat și că Regele Charles vrea să le facă șederea ducilor de Sussex cât mai comodă. Află mai multe detalii!

Prințul Harry l-a sunat pe William

Conform RadarOnline, ducele de Sussex l-ar fi sunat de mai multe ori pe fratele său înainte de vizita programată în luna iulie. Se pare că apelurile sale au fost ignorate de Prințul William, care ar fi „profund iritat” de revenirea fratelui său în Regatul Unit.

William, în vârstă de 44 de ani, este nemulțumit și de faptul că Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, „face tot posibilul” pentru a-i acomoda pe fratele său înstrăinat și pe soția acestuia, Meghan Markle, înaintea vizitei.

Prințul William nu-l poate ierta pe Harry

Se pare că Regele Charles a aflat de la William că îi este greu să-l ierte pe Harry, în vârstă de 41 de ani, pentru criticile pe care le-a adus Familiei Regale după ce s-au retras din îndatoririle oficiale. Ba mai mult, se pare că simte același lucru și față de Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani.

Picătura care a umplut paharul pentru William a fost interviul din 2021 pe care ducii de Sussex l-au acordat celebrei prezentatoare Oprah. Evident, de pe lista neplăcerilor create de Harry se află și autobiografia „Spare”, în care s-au divulgat detalii intime despre relația dintre Meghan Markle și Kate Middleton.

„William este cunoscut pentru faptul că poartă pică. Mai mult decât atât, nu își poate ierta fratele pentru tot ceea ce Harry a făcut să îndure familia sa”, a mărturisit o sursă pentru Vanity Fair.

William nu vrea să se împace cu Harry

Conform surselor, Prințul William nu vrea să se împace cu fratele său. Ba mai mult, vizita familiei Sussex în Marea Britanie „îl lasă rece”. Se pare că nu sunt semne de împăcare în viitorul apropiat, deși Harry a făcut primul pas spre reconciliere.

„William nu își va vedea fratele. Bănuiesc că se va asigura că se află la kilometri distanță în perioada vizitei lui Harry, pentru a evita orice întâlnire stânjenitoare. Harry a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu el, însă William nu îi răspunde la telefon. Nu este deloc dispus la o reconciliere, iar faptul că tatăl său face tot posibilul pentru ca această vizită a lui Harry să aibă loc a devenit o sursă majoră de iritare pentru William”, a afirmat sursa.

Soțul lui Kate Middleton are suspiciuni

Se pare că și la case mari cine s-a fript cu ciorbă sufla și-n iaurt! Problema majoră a Prințului William nu ar fi vizita propriu-zisă a ducilor de Sussex în Anglia, sau faptul că Regele Charles le-a oferit cazare și securitate. El se teme de faptul că orice interacțiune a Familiei Regale cu Harry sau Meghan Markle ar putea ajunge, din nou, în presa internațională sau într-o altă carte autobiografică.

„Îngrijorarea nu este neapărat legată de această vizită, ci de ceea ce ar putea urma după ea. Fiecare conversație, întâlnire sau moment privat este privit prin prisma posibilității ca, într-o zi, să ajungă într-un nou proiect public al lui Harry și Meghan”, a declarat o sursă.

William nu vrea ca Regele Charles să-l ierte pe Harry

Se pare că sentimentele de dispreț pe care fratele mare le are la adresa gesturilor făcute de Harry sunt foarte puternice. Prințul William nu poate să-l ierte pe Harry și consideră că Regele Charles face o mare greșeală îngropând securea războiului.

„William este cunoscut pentru faptul că nu uită ușor, în timp ce Charles își dorește doar pace. Privesc situația lui Harry din perspective diferite. Charles este convins că trebuie să ierți și să mergi mai departe. William nu poate face asta. Cel puțin nu acum și, poate, niciodată”, potrivit sursei citate. „Regele a transmis clar că nu dorește să închidă ușa în fața lui Harry. Relația lor este complicată, dar între cei doi a existat mai mult contact în culise decât își imaginează mulți. Oferta de cazare este una practică, dar are și o valoare simbolică. Transmite mesajul că Harry este în continuare binevenit”, a mai declarat o altă sursă.

Harry vrea ca familia să-i vadă copiii

Potrivit presei internaționale, Harry își dorește enorm ca Regele Charles să-i vadă copiii. În prezent, Archie are 7 ani și Lilibet are 5 ani. Tatăl prințului nu și-a mai văzut nepoții din anul 2022, când au fost la jubileul în onoarea regretatei regine.

„Harry vrea să îi aducă pe copii să își vadă familia – nu doar pe membrii Casei Windsor, ci și pe familia Spencer. Își dorește să petreacă timp cu familia extinsă. Acest lucru era planificat de ceva vreme. Anul viitor, odată cu desfășurarea Jocurilor Invictus la Birmingham, părea momentul ideal, însă, dintr-un motiv sau altul, vizita va avea loc în această vară”, a declarat o sursă.

Potrivit aceleiași surse, Prințul William este trist că nu își poate aduce copiii mai des în Marea Britanie.

„Harry își dorește de mult timp ca cei mici să ajungă în Regatul Unit. L-a întristat foarte mult faptul că nu a reușit până acum să îi aducă în Marea Britanie.”

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