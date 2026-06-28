Prințul Harry și Meghan Markle au acceptat oferta Familiei Regale de a se caza într-o reședință regală pe parcursul vizitei pe care o vor efectua în Regatul Unit, în luna iulie. Potrivit presei internaționale, cei doi vor fi însoțit de copiii lor, dar care nu se vor revedea cu verii lor regali în timpul vizitei din Marea Britanie.

Prințul Harry și Meghan Markle, vizită în Marea Britanie

Potrivit The Independent, cei doi soți vor vizita Regatul Unit peste câteva zile, alături de copiii lor: fiul Archie, în vârstă de 7 ani, și fiica Lilibet, de 5 ani. Pe durata șederii lor în Marea Britanie, familia va locui pe unul dintre domeniile regale. Până la această oră, cele două familii nu au oferit mai multe detalii oficiale despre această vizită.

Această călătorie este prima vizită în Marea Britanie a familiei Prințului Harry de la celebrarea Jubileului de Platină al Reginei Elisabeta a II-a, din 2022. În timpul acestei călătorii, Harry își va revedea tatăl după 9 luni de la ultima lor întrevedere, când cei doi au luat împreună ceaiul la Clarence House.

Unde vor locui Prințul Harry și Meghan Markle

Pentru moment, Familia Regală nu a precizat cu exactitate în ce proprietate vor fi găzduiți fiul și nora Regelui Charles, care recent a încălcat o tradiție regală. Cu toate acestea, presa internațională susține că ar putea fi găzduiți în unul dintre apartamentele din Palatul Buckingham.

Potrivit BBC, anunțul că familia Sussex va locui pe perioada vizitei într-o reședință regală este un semn că relațiile dintre tată și fiu devin mai bune. În plus, cu această ocazie Regele Charles își poate vedea nepoții, după o pauză de patru ani.

Archie și Lilibet, la mormântul Prințesei Diana

Potrivit sursei citate, Prințul Harry intenționează să își ducă fiul și fiica la mormântul mamei sale. Aceasta ar fi prima lor vizită la Althorp House, în comitatul Northamptonshire, unde este înmormântată prințesa Diana.

Vizita din luna iulie în Marea Britanie coincide cu începutul numărătorii inverse de un an până la ediția următoare a Jocurilor Invictus. Acestea vor avea loc la Birmingham în luna iulie 2027. Harry, Meghan și copiii lor sunt așteptați să participe la evenimentele organizate înaintea competiției.

Disputa pentru securitatea familiei Sussex continuă

În continuare, Prințul Harry este implicat într-o dispută juridică cu Ministerul de Interne britanic pentru a stabili nivelul de protecție de care întreaga sa familie beneficiază în timpul vizitelor în Regatul Unit. Din 2020, de când el și Meghan au renunțat la atribuțiile de membri activi ai Familiei Regale, securitatea finanțată de stat a fost redusă.

Din anul 2023, de când au fost rugați să elibereze Frogmore Cottage, Prințul Harry și Meghan Markle nu mai au o reședință permanentă în Marea Britanie. Această decizie a fost luată de Familia Regală la scurt timp după ce prințul și-a publicat autobiografia „Spare”.

Prințul Harry vrea să se împace cu familia sa

În anul 2025, în cadrul unui interviu acordat publicației BBC, Prințul Harry a recunoscut că vrea să se împace cu familia sa.