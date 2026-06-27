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Regele Charles încalcă o tradiție regală: nu va locui în Palatul Buckingham

De: Irina Maria Daniela 27/06/2026 | 08:20
Regele Charles încalcă o tradiție regală: nu va locui în Palatul Buckingham
Regele Charles nu va locui în Palatul Buckingham. Sursa foto: Profimedia
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Regele Charles a decis că nu va locui în Palatul Buckingham după ce procesul de renovare al locației se va termina în 2027, proces colosal început în urmă cu 9 ani. Această decizie a monarhului va încălca una dintre tradițiile regale ale Coroanei.

Regele Charles nu va locui în Palatul Buckingham

Potrivit unui anunț oficial al Casei Regale, Regele Charles a decis să nu mai locuiască în Buckingham. Mutarea pune capăt unei tradiții de aproape două secole, în care celebrul palat din centrul Londrei a fost reședința principală a monarhului britanic.

Informația aceasta vine după ce Regele Charles a luat o decizie istorică: și-a afișat public taxele. Potrivit oficialilor Familiei Regale, fiul Reginei Elisabeta a plătit 12,9 milioane de lire sterline (17,04 milioane de dolari) sub formă de taxe în anul fiscal 2024/2025.

Unde va locui Regele Charles

În ciuda faptului că Palatul Buckingham va fi renovat complet în 2027, un proiect ce a costat 369 de milioane de lire sterline, Regele Charles a decis să rămână la Clarence House. Este vorba despre reședința sa londoneză de mulți ani, aflată în apropierea Palatului Buckingham.

Lucrările de renovare ale Palatului Buckingham au început în 2017 și includ înlocuirea instalațiilor electrice învechite, a conductelor și a sistemului de încălzire. Inițial, oficialii estimau că regele va continua să locuiască în palat. Dar se pare că Charles are altă reședință de suflet.

Ce se va întâmpla cu Palatul Buckingham

Potrivit lui James Chalmers, trezorierul regelui și administratorul fondurilor private ale Coroanei, palatul va rămâne principalul loc pentru ceremoniile oficiale și primirea liderilor străini. În plus, după ce renovările se vor termina, accesul publicului va fi extins.

„Este și va rămâne cartierul general al monarhiei, bijuteria coroanei dintre clădirile noastre naționale, iar drapelul regal va flutura cu mândrie pe acoperiș ori de câte ori Majestatea Sa se află la Londra”, le-a declarat el jurnaliștilor.

Regina Elisabeta și fiul ei, Charles, nu ar mai fi petrecut noaptea în Buckingham din anul 2019. Cu toate acestea, actualul rege va mai deține în continuare câteva apartamente private din clădire. Acestea vor servi drept cazare în anumite momente alese de rege.

De ce Regele Charles și-a publicat taxele

Este pentru prima dată în istoria Coroanei când o astfel de informație este dată publicului. Suma colosală plătită îl plasează pe Charles printre primii 100 de contribuabili din Marea Britanie.

Potrivit CNN, Familia Regală Britanică a decis să fie mai transparentă în legătură cu finanțele lor. Acest lucru a fost determinat de criticile tot mai frecvente apărute după moartea reginei Elisabeta a II-a, în 2022.

Ce taxe a plătit Prințul William

Potrivit biroului care îl reprezintă pe fiul regelui, William a plătit 7,76 milioane de lire sterline taxe în anul fiscal 2024/2025. Soțul lui Kate Middleton a dispus ca 1,5 milioane de lire provenite din chiria unei foste închisori dezafectate să fie direcționate către comunitatea locală.

În ultima perioadă, mai ales după scandalul Andrew-Epstein, Regele Charles și Prințul William au fost criticați pentru că obțin venituri din chirii plătite de instituții publice, inclusiv armata, sistemul național de sănătate și unități de învățământ.

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