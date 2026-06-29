Este posibil ca Prințul Harry să nu-și mai ia familia – soția Meghan Markle și cei doi copii – în Marea Britanie, în cadrul vizitei din luna iulie 2026. Decizia ar putea fi luată după ce li s-a refuzat protecția poliției finanțată din bani publici. Pentru că nu vor avea protecție oficială, este posibil ca fiul Regelui Charles să meargă neînsoțit în Regatul Unit, deși au acceptat oferta Familiei Regale pentru vizita lor.

Prințul Harry ar putea vizita Marea Britanie singur

Potrivit publicației The Telegraph, ducii de Sussex nu au primit protecție oficială plătită din banii publici ai britanicilor. Această decizie l-ar putea face pe Harry să își lase familia acasă, în Montecito, California, sau să-și continue vacanța din Europa fără el.

Cuplul regal plănuia să petreacă cinci zile în Regatul Unit, în cadrul unor evenimente legate de Jocurile Invictus și de patronajele sale caritabile, la începutul lunii iulie. Alături de ei ar fi urmat să călătorească și copiii cuplului, Archie și Lilibet.

Meghan Markle și copiii ar putea rămâne în America

Potrivit sursei citate, copiii celor doi duci nu ar fi fost așteptați să participe la evenimentele publice. Meghan Markle ar fi urmat să îl acompanieze pe Harry la vizite la Royal Hospital Chelsea și la un eveniment Invictus organizat la National Exhibition Centre din Birmingham.

În cadrul serii de vineri, familia și-a anunțat agenda pentru cele cinci zile de vizită. La scurt timp după ce și-au publicat itinerariul, ducii de Sussex au aflat că cererea lor pentru un pachet de securitate a fost respinsă.

De ce nu vor avea protecție oficială în Anglia

Singurele momente în care cei doi vor beneficia de protecție finanțată de contribuabili vor fi cele în care se vor afla în interiorul reședințelor regale. Familia Prințului Harry a fost invitată de rege să locuiască în una din proprietățile regale deținute de familie, dar fără ca numele ei să fie dezvăluit publicului din motive de siguranță.

Potrivit unei surse apropiate celor doi soți, Ministerul de Interne și comitetul responsabil de evaluarea securității „creează în mod deliberat condiții care fac aproape imposibilă deplasarea lor în Marea Britanie”.

Ce temere majoră are Prințul Harry

Potrivit sursei, cei doi duci se tem pentru siguranța copiilor mai mult decât pentru siguranța personală. Harry și Megan vor astfel să prevină incidente neplăcute. Inițial, prințul aștepta rezultatul unei revizuiri din partea comitetului de gestionare a riscurilor, parte a procesului prin care Comitetul Executiv pentru Protecția Familiei Regale și a Personalităților Publice (RAVEC) stabilește nivelul de securitate.

Cu toate că i s-a spus la început că evaluarea va avea loc în luna martie, Harry a aflat recent că aceasta nu a mai avut loc. În plus, toate evaluările asemănătoare au fost „suspendate”.

De ce nu mai au ducii de Sussex protecție

De când s-au retras din îndatoririle regale, în 2020, cei doi soți nu mai beneficiază de protecție polițienească la vizitele în Marea Britanie. Singura excepție a avut loc la funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.

Pentru a veni în Regatul Unit, Prințul Harry trebuie să anunțe cu 28 de zile înainte vizita sa. Apoi se va decide dacă este cazul pentru securitate finanțată din bani publici sau nu. Polițiile locale pot oferi, separat, protecție suplimentară în funcție de risc, iar familia Sussex are și o echipă privată de securitate.

Cum își poate vedea Regele Charles nepoții

Se pare că Harry își dorește foarte mult ca Regele Charles, care a decis să nu mai locuiască la Palatul Buckingham, să-și vadă iar nepoții. Ultima oară când i-a văzut a fost în urmă cu 4 ani. Singura modalitate prin care o întâlnire de familie poate avea loc în condițiile acestea este o vizită de o zi.

Familia Sussex s-ar afla în vacanță în Europa, motiv pentru care ar putea ajunge rapid în Marea Britanie pentru o vizită de o zi. Prințul Harry ar mai fi primit și asigurări din partea Palatului Buckingham că există „speranța” unei întâlniri cu regele.

Echipa privată de securitate a cuplului a realizat o evaluare a riscurilor, care a semnalat îngrijorări serioase.