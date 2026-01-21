Acasă » Știri » Cât a plătit Radu Drăgușin pe rochia de mireasă a soției sale. Ioana Stan a schimbat două ținute

Cât a plătit Radu Drăgușin pe rochia de mireasă a soției sale. Ioana Stan a schimbat două ținute

De: Irina Vlad 21/01/2026 | 15:03
Cât a plătit Radu Drăgușin pe rochia de mireasă a soției sale. Ioana Stan a schimbat două ținute
După o relație de iubire de 6 ani, Radu Drăgușin și Ioana Stan s-au căsătorit civil și religios, apoi invitații au ciocnit un pahar de șampanie la un local de pe Calea Victoriei din București. Pentru unul dintre cele mai importante evenimente din viața unei femei, fotbalistului de la Tottenham a scos din buzunar o mică avere pentru rochia de mireasă a iubitei sale. 

Marți, 20 ianuarie 2026, Radu Drăgușin și Ioana Stau s-au căsătorit civil și religios, după 6 ani de relație. Evenimentul a fost organizat într-un cadru restrâns și intim în București, alături de ei participând familia și o parte din prietenii apropiați.

Cât a costat rochia de mireasă a Ioanei Stan, soția lui Radu Drăgușin

La starea civilă și la biserică, Ioana Stan a ales să îmbrace o rochie albă, fără decolteu, semnată de designerul Rami Al Ali – din colecția lansată în 2022. Prețul rochiei este de aproximativ 8.000 de lei. Tânăra a asortat o pereche de pantofi Amina Muaddi, care au costat circa 1.300 de euro.

Ioana Stan și Radu Drăgușin s-au căsătorit/ sursă foto: CANCAN.RO

La petrecerea de după biserică, doamna Drăgușin a schimbat ținuta cu o altă rochie albă, de data aceasta cu umerii goi, cu mâneci largi și extrem de elegantă, parcă aleasă special pentru a se asorta cu decorul restaurantului.

Ioana Stan și Radu Drăgușin s-au căsătorit/ sursă foto: social media

Radu Drăgușin nu s-a lăsat mai prejos, însă a fost ceva mai pragmatic. Nu a schimbat două ținute, însă micile detalii din vestimentația lui au făcut diferența. La starea civilă și la biserică fotbalistul a îmbrăcat un costum de culoare maro, cămașă albă și pantofi în nuanțe asemănătoare, iar la petrecere a venit cu mici completări: un papion și o batistă de buzunar pentru sacou.

