Radu Drăgușin s-a căsătorit cu Ioana Stan! Primele imagini de la eveniment. Motivul pentru care niciun coleg nu a venit

De: Alina Drăgan 20/01/2026 | 14:21
Radu Drăgușin s-a căsătorit cu Ioana Stan! Iar CANCAN.RO are primele imagini de la marele eveniment. Deși toată lumea vorbește despre posibilul transfer al fotbalistului de la Tottenham Londra, Radu Drăgușin este axat acum doar pe iubita sa. A dus-o în fața ofițerului de stare civilă și au spun împreună „DA”. Aveam imaginile de la cununia civilă.

Povestea de dragoste dintre Ioana Stan și Radu Drăgușin a început timid. Ei s-au îndrăgostit înainte să se vadă pentru prima dată, după un an în care doar au vorbit pe internet. Acum, după cinci ani de relație, cei doi fac pasul cel mare. Astăzi, 20 ianuarie, s-au prezentat la starea civilă, iar alături de ei au stat familia și persoanele apropiate.

Radu Drăgușin și Ioana Stan s-au căsătorit

Este zi mare astăzi, 20 ianuarie 2026, în familia lui Radu Drăgușin. Celebrul fotbalist și partenera sa au făcut pasul cel mare și au ajuns în fața ofițerului de stare civilă.

Radu Drăgușin și Ioana Stan, fiica fostului viceprimar din Constanța – Gabi Stan, s-au căsătorit în cadrul unui eveniment restrâns. Alături de fericitul cuplu stă întreaga familie, dar și persoanele apropiate. Primii care și-au făcut apariția la cununie au fost părinții celebrului fotbalist.

Radu Drăgușin s-a căsătorit cu Ioana Stan!

Familia lui Radu Drăgușin, pregătiri intense pentru marele eveniment

Deși Radu Drăgușin și Ioana Stan și-au dorit să țină totul departe de ochii curioșilor, fratele și sora fotbalistului i-au dat de gol. Meira Drăgușin și Alex Drăgușin au dat unele indicii că urmează să se întâmple ceva important în familia lor.

Sora fotbalistului, Meira Drăgușin, a postat în mediul online o fotografie în care apar mai multe rochii de eveniment, în timp ce Alex Drăgușin a mers la frizer. Mai mult, acesta a adăugat și o descriere sugestivă.

„Ce facem, ne pregătim sau nu? E spectacol! De Champions League”, a spus fratele lui Radu Drăgușin pe Instagram.

Motivul pentru care niciun coleg nu a fost prezent la eveniment

Așa cum spuneam, la cununia civilă, Radu Drăgușin și Ioana Stan îi au alături pe cei apropiați, prietenii, familia, dar și figuri importante din lumea fotbalului. Însă, niciun coleg de la Tottenham nu îi este alături fotbalistului. Asta pentru că în această seară, echipa joacă un meci important în Liga Campionilor.

La Londra, Tottenham o va înfrunta în această seară pe Borussia Dortmund. Așa că toți colegii lui Radu Drăgușin sunt ocupați cu meciul și nu ar fi avut cum să ajungă la eveniment. Fotbalistul român nu a fost selecționat în lotul pentru Liga Campionilor din cauza accidentării suferite recent.

