Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin

19/01/2026 | 08:30
Află cine este arhitecta alături de care își proiectează viitorul Radu Drăgușin
Radu Drăgușin
În timp ce pe gazonul din Premier League luptă cu cei mai puternici atacanți ai Europei, Radu Drăgușin își construiește, dincolo de fotbal, un proiect de viață solid. Alături de Ioana Stan, studentă la Arhitectură, fundașul român îmbină performanța sportivă cu stabilitatea emoțională, într-o poveste care nu se bazează pe strălucire superficială, ci pe echilibru, răbdare și planuri pe termen lung.

Ioana Stan – arhitecta discreției și a stabilității

Într-o lume în care partenerele sportivilor celebri sunt adesea asociate cu expunerea excesivă și viața mondenă, Ioana Stan iese din tipare. Studentă la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, tânăra și-a construit identitatea departe de zgomotul tabloidelor, alegând un drum academic dificil și solicitant.

Provenind dintr-o familie cu o situație materială bună, Ioana Stan nu este străină de rigoare și responsabilitate. Tatăl ei a activat în administrația publică locală, în cadrul unei primării, fiind implicat ulterior și în zona de dezvoltare imobiliară, aspect care a apropiat-o încă din adolescență de domeniul construcțiilor și al arhitecturii. Această legătură timpurie cu lumea proiectelor, a planurilor și a investițiilor urbane a contribuit decisiv la alegerea carierei sale.

Arhitectura nu este o alegere întâmplătoare. Este o profesie care cere rigoare, viziune, atenție la detalii și multă disciplină – exact acele valori care se regăsesc și în modul în care Ioana își trăiește viața personală. Mutarea la Londra, odată cu transferul lui Radu, nu a însemnat abandonarea studiilor, ci adaptarea lor. Ioana a continuat școala, demonstrând că relația cu un fotbalist de top nu trebuie să eclipseze dezvoltarea personală.

Apropiații o descriu ca fiind calmă, echilibrată și extrem de matură pentru vârsta ei. Nu caută lumina reflectoarelor, nu este atrasă de cluburi sau apariții extravagante și preferă un cerc restrâns de oameni. Tocmai această discreție a transformat-o într-un pilon de stabilitate pentru Drăgușin, mai ales în perioadele dificile ale carierei sale.

. O relație construită în timp, nu sub presiunea succesului

Povestea de dragoste dintre Radu Drăgușin și Ioana Stan nu a început la Londra și nici sub presiunea milioanelor din Premier League. Cei doi sunt împreună de aproape cinci ani, relația lor formându-se într-o perioadă în care cariera fotbalistului era încă în plină construcție, pe vremea când evolua în Italia.

Acești ani petrecuți departe de România, în medii competitive și solicitante, au fost adevărate teste pentru cuplu. Mutările frecvente, presiunea meciurilor, accidentările și incertitudinile din fotbal pot destabiliza chiar și relații solide. În cazul lor, însă, toate acestea au funcționat ca un liant.

Transferul lui Drăgușin la Tottenham Hotspur a fost un moment-cheie. Londra nu a însemnat doar un salt uriaș în carieră, ci și o schimbare majoră de viață. Ioana a ales să-l urmeze, asumându-și sacrificii personale pentru binele relației. Decizia de a locui împreună a venit natural, ca un pas firesc într-o relație matură, bazată pe încredere.

Agentul fotbalistului a subliniat în repetate rânduri cât de importantă este Ioana în viața lui Radu: o prezență constantă, echilibrată, care înțelege ce presupune viața unui sportiv de performanță și care știe când să ofere sprijin și când să lase spațiu.

 Cererea în căsătorie – momentul care a confirmat „proiectul”

Toamna anului 2025 a adus o confirmare oficială a seriozității relației. Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru intim, departe de agitația stadioanelor. Momentul a fost împărtășit cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare, unde imaginile cu inelul de logodnă au atras rapid atenția.

Mesajul simplu – „You. Me. Always.” – a spus mai mult decât orice declarație lungă. A fost o afirmație de stabilitate, de continuitate și de asumare. Pentru un sportiv aflat într-un punct sensibil al carierei, după o accidentare gravă și cu multe semne de întrebare legate de viitorul sportiv, acest pas a avut o încărcătură emoțională uriașă.

Ioana Stan a reacționat cu aceeași discreție care o caracterizează, dar și cu emoție autentică. Ulterior, de ziua ei, a vorbit despre „cel mai frumos cadou”, făcând referire nu doar la cererea în căsătorie, ci și la revenirea lui Radu pe teren. Pentru cei doi, planurile de viitor nu se rezumă la o nuntă, ci la construirea unei vieți comune, în care carierele lor să se susțină reciproc.

 Sprijinul din afara terenului, fundația revenirii

Ultimii ani nu au fost ușori pentru Radu Drăgușin. Accidentarea gravă la genunchi l-a ținut departe de teren aproape un an, iar revenirea a fost una atent gestionată, cu minute puține și multă prudență din partea clubului. În acest context, rolul Ioanei Stan a devenit și mai vizibil, chiar dacă nu ostentativ.

Ea a fost prezentă la meciuri, a trăit emoțiile din tribune și a transmis mesaje de susținere care au arătat o legătură profundă. Nu a fost vorba despre imagine sau expunere, ci despre suport real, constant, în momente în care un sportiv are nevoie de liniște psihică mai mult decât de orice.

Specialiștii din fotbal spun adesea că performanța începe în afara terenului. În cazul lui Drăgușin, echilibrul emoțional oferit de relația cu Ioana pare să fie baza pe care fundașul își poate reconstrui cariera, fie la Tottenham, fie într-un nou capitol profesional. Transferurile, zvonurile și presiunea vor exista mereu, dar stabilitatea personală rămâne un avantaj rar.

