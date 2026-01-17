Acasă » Știri » Nu e Penelopa care așteaptă eroul. E împărăteasa din spatele imperiului: cine este, de fapt, Medeea Tănase

Nu e Penelopa care așteaptă eroul. E împărăteasa din spatele imperiului: cine este, de fapt, Medeea Tănase

De: Paul Hangerli 17/01/2026 | 09:30
Nu e Penelopa care așteaptă eroul. E împărăteasa din spatele imperiului: cine este, de fapt, Medeea Tănase
lorin Tănase, sursa- social media Florin Tănase
Discretă, calculată și extrem de implicată, Medeea Tănase a refuzat de la început rolul clasic de „nevastă de fotbalist”. De la podiumurile de modă și un brand vestimentar propriu, pînă la implicarea directă într-un proiect imobiliar de milioane de euro, soția lui Florin Tănase și-a construit un drum clar: unul în care nu stă în umbră, dar nici nu caută lumina reflectoarelor.

De la modeling și modă, la antreprenoriat asumat

Puțină lume își mai amintește astăzi că Medeea Tănase, cunoscută anterior ca Medeea Turcescu, a cochetat serios cu lumea modei. A urcat pe podiumuri din România și din străinătate, a participat la prezentări ale unor designeri cunoscuți și a fost o prezență constantă în cercurile de fashion. Cu toate acestea, a ales conștient să facă un pas în spate, într-un moment în care ar fi putut continua fără efort o carieră de imagine.

Pasiunea pentru estetică, fotografie și styling s-a transformat însă într-un business concret: Medeea Clothing, un brand online de haine și accesorii, construit inițial cu sprijinul financiar al lui Florin Tănase, pe atunci jucător la FCSB. Medeea nu a fost doar „fața” brandului, ci omul care s-a ocupat de promovare, selecția produselor și relația cu clientele. Primele comenzi au venit chiar din cercul apropiat: iubitele jucătorilor de la FCSB, care au contribuit la viralizarea afacerii în mediul online.

Relația cu Florin Tănase: începuturi, pauze și echilibru

Medeea și Florin Tănase se cunosc din adolescență, din Pitești, iar relația lor a trecut prin mai multe etape, inclusiv o despărțire temporară. Revenirea nu a fost una spectaculoasă sau afișată ostentativ, ci una solidă, construită pe termen lung. Cei doi s-au căsătorit civil în 2021 și au împreună un copil, iar viața lor de familie a fost mereu ținută departe de scandaluri sau expunere excesivă.

Deși este nepoata cunoscutului jurnalist Robert Turcescu, Medeea a evitat constant să capitalizeze pe acest detaliu, preferînd să se definească prin ceea ce face, nu prin legături de familie sau statut.

Implicată direct în proiectul imobiliar de milioane

În ultimii ani, rolul Medeei Tănase a devenit mult mai vizibil în zona de business. Florin Tănase a decis să investească masiv în domeniul imobiliar, dezvoltînd, alături de agentul FIFA Florin Vulturar, complexul rezidențial Noura Residence Pipera, construit pe un teren cumpărat de la Gigi Becali. Proiectul include 127 de apartamente, dispuse în patru clădiri, cu prețuri ce ajung pînă la aproape 270.000 de euro plus TVA.

Medeea nu este un simplu nume trecut pe listă ci se ocupă de partea de promovare, marketing online și comunicare, fiind inclusiv vocea din materialele video oficiale ale proiectului. A declarat deschis că urmează să preia complet strategia de marketing digital, tocmai pentru a-i permite soțului ei să se concentreze pe cariera sportivă.

Viață de familie, responsabilitate și discreție

În ciuda cadourilor spectaculoase – inclusiv un Mercedes-AMG G 63 de peste 330.000 de euro – Medeea Tănase nu și-a construit imaginea pe opulență. Apare rar, calculat, și aproape exclusiv în contexte legate de familie sau proiecte profesionale. Declară deschis că viața alături de un fotbalist presupune adaptare, program flexibil și multă organizare, mai ales în perioadele de cantonament și deplasări.

Medeea Tănase este, în esență, exemplul unei femei care a refuzat eticheta comodă de „soție de fotbalist” și a ales să fie partener real, atât în viață, cît și în afaceri. Discretă, dar influentă, ea joacă astăzi un rol-cheie în una dintre cele mai profitabile mutări extra-teren ale lui Florin Tănase.

Transferuri, contracte și decizii de familie

În timp ce pe teren Florin Tănase rămîne unul dintre pilonii sportivi ai FCSB, în afara gazonului fiecare decizie majoră este analizată într-un cadru mult mai larg, în care familia și stabilitatea pe termen lung joacă un rol esențial. Discuțiile despre un posibil transfer nu se poartă doar la nivel de club sau agent, ci și în interiorul familiei Tănase, acolo unde Medeea este un partener activ în conturarea strategiei.

Oferta din China, evaluată la aproximativ 1,3 milioane de euro pe sezon, a fost una dintre cele mai tentante din punct de vedere financiar, însă a fost refuzată tocmai pentru că nu se potrivea planului de viață și de business construit în paralel. În acest moment, cu un proiect imobiliar de milioane în plină desfășurare și cu o familie care necesită stabilitate, mutarea într-un campionat îndepărtat nu a fost considerată o opțiune viabilă.

Agentul FIFA Florin Vulturar, implicat atît în cariera sportivă, cît și în afacerile lui Tănase, a confirmat că mijlocașul va rămîne la FCSB cel puțin pînă la finalul sezonului. Interesul extern nu a dispărut, mai ales din zona arabă, unde ofertele financiare sînt considerabil mai mari decît cele precedente, însă fiecare propunere este filtrată prin prisma unui plan comun, nu a unei decizii luate în grabă.

 Situația sportivă, în echilibru cu viața personală

Pe plan sportiv, Florin Tănase traversează unul dintre cele mai bune sezoane ale sale, fiind cel mai bun marcator al FCSB și unul dintre liderii incontestabili ai SuperLigii. Evoluțiile sale constante sînt dublate însă de o maturitate vizibilă în afara terenului, unde deciziile nu mai sînt dictate exclusiv de cifre sau de presiunea momentului.

În acest context, Medeea Tănase trebuie să fie un factor de echilibru într-o perioadă în care cariera, familia și investițiile trebuie să funcționeze sincronizat. Transferurile pot aștepta, iar strategia este una clară: continuitate, control și construcție pe termen lung, atît pe gazon, cît și în afara lui.

