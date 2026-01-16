Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, mamă și antreprenoare

Alejandro Garnacho este din nou pe primele pagini ale ziarelor, după ce a marcat de două ori în semifinala Carabao Cup contra lui Arsenal și a reaprins speranțele lui Chelsea într-un sezon plin de suișuri și coborâșuri. Dar, dincolo de reflectoarele de pe Stamford Bridge, există o prezență constantă, atent urmărită de fani și tabloide: Eva García, iubita lui Garnacho, femeia care îmbină viața de familie, influența online și businessul în bijuterii.

Garnacho, din nou în centrul atenției la Chelsea

La doar 21 de ani, Alejandro Garnacho traversează una dintre cele mai intense perioade ale carierei sale. Transferat în vara lui 2025 de la Manchester United la Chelsea FC, într-o mutare estimată la aproximativ 40 de milioane de lire, Garnacho a avut nevoie de timp pentru adaptare. Criticat inițial pentru lipsa cifrelor, argentinianul a început să răspundă exact când presiunea era mai mare.

În semifinala Carabao Cup contra lui Arsenal, Garnacho a intrat de pe bancă și a marcat de două ori, demonstrând că poate schimba soarta unui meci chiar și în rol de „super sub”. Presa britanică vorbește deja despre revenirea sa în prim-plan, iar selecționerii Argentinei îl văd în continuare ca pe un jucător-cheie pentru viitor.

Cine este Eva García, femeia de lângă Garnacho

În timp ce Garnacho adună titluri sportive, Eva García își construiește propriul drum. Eva este o influenceră de lifestyle și model spaniol, cu sute de mii de urmăritori pe Instagram și TikTok. Conținutul ei combină moda, viața de zi cu zi și momentele intime de familie, într-un stil care atrage un public tânăr și extrem de activ.

Pentru mulți fani ai fotbalului, numele ei a devenit cunoscut odată cu relația cu Garnacho, însă Eva nu este doar iubita unui fotbalist. Profilul ei online arată o identitate bine definită și o prezență constantă în lumea fashionului digital.

Un detaliu care o diferențiază de multe alte partenere ale sportivilor celebri este implicarea ei în afaceri. Eva García este co-proprietară a brandului de bijuterii Fated Jewellery, un proiect care apare constant menționat pe conturile ei de social media. Brandul se înscrie în zona bijuteriilor moderne, accesibile, promovate intens online, și completează perfect imaginea ei de antreprenoare tânără.

Pe lângă bijuterii, Eva colaborează cu numeroase branduri de modă și lifestyle și este cunoscută și ca Fashion Nova ambassador, ceea ce înseamnă parteneriate comerciale, campanii plătite și expunere globală. Practic, Eva își monetizează influența într-un mod profesionist, nu doar prin apariții ocazionale.

O relație sub lupă: iubire, copil și zvonuri

Relația dintre Eva García și Alejandro Garnacho a devenit publică în jurul anilor 2020–2021 și a fost documentată pas cu pas pe rețelele sociale. În octombrie 2023, cei doi au anunțat nașterea fiului lor, Enzo, moment care a consolidat imaginea unui cuplu tânăr, dar deja ancorat în viața de familie.

Ca orice cuplu celebru, nu au lipsit nici zvonurile. În 2025, presa tabloidă a speculat o posibilă despărțire după ce Eva și Garnacho și-au dat unfollow pe Instagram, în plin context de transferuri și tensiuni profesionale. Ulterior, aparițiile împreună și mesajele publice au sugerat o împăcare, alimentând și mai mult interesul publicului.

Eva García, mai mult decât iubita lui Garnacho

Astăzi, Eva García este percepută ca o figură publică de sine stătătoare. Ea este o influenceriță cu impact, mamă, antreprenoare și parteneră a unuia dintre cei mai urmăriți tineri fotbaliști din Premier League. În timp ce Garnacho luptă pentru afirmare și rezultate pe teren, Eva continuă să-și consolideze brandul personal și profesional.

Într-o eră în care viața sportivilor este urmărită în detaliu, Eva García reprezintă exemplul unei partenere care nu rămâne în umbră, ci își construiește propriul succes, sub privirile curioase ale fanilor și ale tabloidelor.

