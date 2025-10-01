Radu Drăgușin și Ioana Stan s-au logodit! Locul de poveste în care fotbalistul de la Națională și-a cerut iubita în căsătorie

Radu Drăgușin (23 de ani) și Ioana Stan (23 de ani) s-au logodit. După patru ani de relație, fotbalistul de la Echipa Națională și-a surprins iubita și a cerut-o de soție. Momentul a fost ireproșabil, plin de romantism și organizat într-un cadru de poveste. Imaginile au făcut înconjurul internetului.

Radu Drăguși și-a făcut curaj și și-a cerut iubita de soție. Fotbalistul a dovedit de multe ori că este un bărbat romantic, iar de data aceasta nu avea cum să se împiedice cu stându-n dreptul. După patru ani petrecuți împreună, Radu Drăgușin a surprins-o pe Ioana Stan cu romantismul său incurabil.

Radu Drăguși și Ioana Stan s-au logodit

Recent, Radu Drăgușin a încărcat câteva imagini pe o rețea de socializare cu momentul în care a îngenuncheat în fața iubitei sale. Cererea în căsătorie a fost organizată în Londra, acolo unde cei doi locuiesc de ceva timp, după ce fotbalistul s-a transferat la echipa Tottenham.

După mai bine de patru ani de relația, românul și-a făcut curaj și a cerut-o de soție pe Ioana Stan. Momentul a fost organizat până la cel mai mic detaliu, într-un cadru de poveste, la balconul un etaj superior al unei clădiri istorice din Londra. Înconjurați de sute de lumânări aprinse, candele, sfeșnice și flori albe ce doi îndrăgostiți și-au jurat iubire veșnică – vezi AICI foto.

Nu mai este un secret că atât în cariera de fotbalist, cât și în afara terenului, Ioana Stan este susținătorul și sprijinul de nădejde al lui Radu Drăgușin. Tânăra este prezentă la fiecare meci al iubitului ei, susținându-și partenerul din tribune. Pentru că iubirea dintre ei nu are granițe, în urmă cu un an, cei doi s-au mutat împreună la Londra. Cât timp Drăgușin va activa la echipa Tottenham, tânăra lui logodnică își va continua studiile la Facultatea de Arhitectură.

”Acum s-au mutat împreună în Londra. Este ceea ce îi trebuie lui Radu. Mă bucur că s-au mutat împreună. Ea o să continue acolo școala. E în anul patru la Arhitectură, din șapte ani. Nu e o fată care vrea în cluburi. E o dragoste frumoasă între ei. Eu nu am nicio suspiciune și cred că îl iubește pe bune. E o fată cu picioarele pe pământ, o fată educată. Am avut discuții cu ea și am învățat-o anumite lucruri pe care trebuie să le facă pentru ca el să aibă liniștea necesară. Mă ajută, pot să spun, în cariera lui Radu. Vine la meciuri, e fana lui numărul unu. Dar este o fată foarte inteligentă care înțelege că viața de sportiv necesită sacrificii și este dispusă să le facă lângă el”, spunea Florin Manea, impresarul fotbalistului, în 2024 despre iubita lui Radu Drăgușin.

Povestea impresionantă de viață a ”tricolorului” de 10 milioane €, alintat ”Dragonul”! Mama lui Drăgușin: ”Doamne, când îmi amintesc momentul acela…”

Cine sunt adevărații milionari din vestiarele României: luptă în tăcere între fotbaliști, înotători și handbaliști pentru supremația banilor