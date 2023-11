Radu Drăgușin (21 de ani) a devenit cel mai valoros fotbalist român, după ce cota lui de piață a ajuns la zece milioane de euro. Devenit titular de drept în reprezentativa lui Edward Iordănescu, „Dragonul”, cum este alintat de familia sa, are o poveste de viață senzațională, pe care CANCAN.RO o prezintă în exclusivitate.

Radu Drăgușin s-a născut într-o familie de sportivi de performanță, a crescut și s-a dezvoltat într-un mediu în care sportul și educația au mers mână în mână. De mic a fost înzestrat cu calități de sportiv. Svetlana Simion, mama fotbalistului legitimat în prezent la Genoa, are cuvântul.

„A ‘alergat’ înainte să meargă, asta a fost impresia noastră. Sărea, se urca și se cățăra cu o ușurință uimitoare, venea cu noi în cantonamente – amândoi încă eram pe teren. Avea o ușurință uimitoare… apoi, la vârsta de 7 ani a început să se antreneze organizat. A mers la Sportul Studențesc, acolo era Vlad, vărul său. Mereu spunea că vrea să facă fotbal ca Vlad„, ne-a declarat mama lui Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin și-a început cariera la Sportul Studențesc

În continuare, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Svetlana Simion ne-a dezvăluit cine este persoana care și-a pus cel mai mult amprenta asupra carierei lui Radu Drăgușin. Acesta, încă de la o vârstă fragedă, și-a impus să ajungă fotbalist de performanță.

„Am spus-o de fiecare dată, a avut șansa ca primul său antrenor să fie extraordinar. Iulian Stravică, Sportul Studențesc… 2009. Radu a început să mergă la antrenamente. Acum, mai în glumă, mai în serios, am sperat că nu o să-i placă prea mult, că poate va juca totuși baschet sau volei. Glumesc, nu a fost niciun moment în care să exercităm – așa cum am citit într-o alta publicație, vreo presiune asupra lui. Am fost sportivi de mare performanță, ne-am iubit sportul și l-am practicat cu multă dragoste. Așa a fost și în cazul lui Radu, nu a fost niciun moment în care să aibă vreun dubiu în ceea ce îl privește. Și nici noi, în ceea ce îl privește„, ne-a precizat femeia.

Titular în apărare la 7 ani

Potrivit Svetlanei Simion, Iulian Stravică este antrenorul căruia Radu Drăgușin îi datorează totul.

„A avut șansa unui antrenor extraordinar, care a știut să așeze în teren niște copii care aveau 7 ani. Atunci, Sportul Studențesc, generația 2002 a și avut niște rezultate frumoase, Iulian construind o echipă de campioni. Sunt o mulțime din generația lui Iulian care încă joacă fotbal, la diverse cluburi în România. Iulian Stravică a știut, a intuit perfect calitățile lui Radu. Să pui un copil de 7 ani în apărare, să-l crești în mentalitatea unui fundaș central, atunci când tot ce îți dorești să faci pe terenul de fotbal la 7 ani, este să dai goluri. Personal, am toată admirația pentru Iulian și de fiecare dată când am ocazia, îi mulțumesc pentru tot ce l-a învățat pe Radu. Sigur, apoi a făcut pasul către Regal, a continuat să se dezvolte și să învețe, însă bazele pe care le-a primit de la Iulian au constituit fundamentul dezvoltării lui ca fotbalist. Aceste lucruri, în contextul în care familia noastră a respirat și mâncat pe pâine sportul au contribuit la formarea lui Radu ca om și ca viitor fotbalist de succes„, a declarat mama lui Radu Drăgușin pentru CANCAN.RO.

A lipsit o singură dată de la antrenamente

Svetlana Simion și-a amintit, totodată, de momentele grele prin care Radu Drăgușin a trecut cu puțin timp înainte să plece în probe la Juventus Torino.

„Aș vrea să vă spun un lucru incredibil… Radu a lipsit o singură dată de la antrenamente, cred că avea 15 ani și a suferit o accidentare la glezna dreaptă. Am și fost cu el la domnul doctor Pompiliu Popescu, fostul doctor al Generatiei de Aur. A avut o accidentare destul de serioasă, însă, mulțumesc lui Dumnezeu, și-a revenit. A fost momentul în care urma să plece la probe la Juventus„, ne-a dezvăluit femeia.

În cât timp i-a convins pe cei de la Juventus

După nici o oră, „Dragonul” i-a convins pe italieni. Ce a urmat, ulterior, nu mai reprezintă o noutate pentru nimeni.

„Doamne, când îmi amintesc momentul acela… a plecat cu tătal lui și cu Florin Manea. După 40 de minute de la încheierea primului antrenament, Florin a primit răspunsul de la Juventus. A fost un mare DA, care a trasat traseul lui Radu. Să pleci la 16 ani, să te muți în Italia și să te dezvolți în mediul acela este ceva determinant într-o carieră de sportiv. În perioada aceea stătea în camp-ul lui Juve de juniori, învăța și se antrena. Cred că ne-am văzut de 4 sau 5 ori în perioada aceea. Era extrem de ocupat cu școala și cu antrenamentele, avea un program extrem de riguros„, ne-a spus, mândră, Svetlana Simion.

Elogii pentru Costin și Florin Manea

În prezent, Radu Drăgușin este unul dintre cei mai doriți fundași de către puterile din Europa. Costin și Florin Manea, reprezentanții fundașului, au rolul lor determinant, potrivit Svetlanei Simion.

„Radu traversează o perioadă minunată, cu realizări și cu rezultate. Dar toate acestea au venit pentru că și-a setat niste obiective clare și a depus toate eforturile în acest sens. Am avut șansa și norocul să-i întâlnim pe frații Manea, pe Costin și Florin. Am spus Costin mai întâi, pentru că prima interecțiune am avut-o cu Costin. El a fost cel care a venit să-l vadă pe Radu și care i-a confirmat apoi lui Florin, că este ce trebuie. Suntem familie acum, ne cunoaștem de 7 ani și toți pașii pe care i-a facut Radu au fost coordonați perfect de ei. Da, Florin este mai vulcanic așa… însă o face pentru că știe care este potențialul lui Radu. Mereu ce a spus, mai devreme sau mai târziu, s-a întâmplat!„, a declarat, pentru CANCAN.RO, mama lui Radu Drăgușin.

Sventlana Simion, mândră de fiul ei: „A rămas cu picioarele pe pământ”

„Acesta este dragonul nostru… acesta este Radu Matei Drăgușin. Un copil care a muncit foarte mult și care a rămas cu picioarele pe pământ! Are o familie numeroasă care îl iubește din totdeauna! Cele 10 bilete pe care le primește Radu la meciuri nu sunt suficiente… la ultimul meci am fost 25… dragonul are o familie mare și inimoasă! Sunt recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă!„, a încheiat Svetlana Simion.

