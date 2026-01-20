Gestul făcut de Radu Drăgușin la ieșirea din biserică, în fața tuturor. Ioana Stan nu va uita niciodată asta!

Ziua cununiei civile dintre Radu Drăgușin și Ioana Stan nu a fost doar un moment oficial, ci o adevărată declarație de iubire făcută în văzul tuturor.

Deși cei doi au încercat să păstreze discreția asupra evenimentului, emoțiile trăite în fața familiei și a prietenilor apropiați au transformat ceremonia într-un moment memorabil. Iar gestul făcut de fotbalist la ieșirea din biserică a devenit instantaneu subiectul principal al zilei.

Gestul făcut de Radu Drăgușin la ieșirea din biserică, în fața tuturor.

Radu Drăgușin, unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români ai momentului, a demonstrat încă o dată că, dincolo de cariera sportivă, este un bărbat profund atașat de partenera sa.

Povestea lor de dragoste a început cu mult înainte ca cei doi să se întâlnească față în față. Un an întreg au vorbit doar online, construind o relație bazată pe încredere, răbdare și afecțiune. Iar după cinci ani de relație, au decis să facă pasul cel mare.

La starea civilă, atmosfera a fost una caldă, familială. Părinții lui Radu au fost primii care au sosit, urmați de rude și prieteni apropiați. Deși cei doi au încercat să țină totul departe de ochii publicului, fratele și sora fotbalistului au lăsat câteva indicii în mediul online.

Meira Drăgușin a postat fotografii cu rochii elegante, iar Alex Drăgușin a scris un mesaj sugestiv: „E spectacol! De Champions League”, semn că în familia lor urma un moment important.

Ioana Stan nu va uita niciodată asta!

Totuși, adevăratul spectacol s-a produs la ieșirea din biserică. În timp ce invitații aruncau flori și confetti, Radu Drăgușin a făcut un gest care a emoționat pe toată lumea. A luat-o pe Ioana de mână, a privit-o cu o tandrețe vizibilă și a sărutat-o în fața tuturor, fără ezitare, fără rețineri, cu o sinceritate care a impresionat.

Imaginea surprinsă în acel moment – cei doi îmbrățișați, pe trepte, înconjurați de oameni care îi aplaudau – a devenit instantaneu simbolul zilei.

Pentru Ioana Stan, fiica fostului viceprimar din Constanța, gestul a fost mai mult decât un simplu sărut. A fost confirmarea publică a iubirii lor, o dovadă că, indiferent de presiunea mediatică sau de zvonurile despre transferurile fotbalistului, relația lor rămâne prioritară. Privirea sa, surprinsă în fotografii, spune totul: emoție, bucurie și un sentiment profund de siguranță.

