Alex Drăgușin și soția, ținute all-black la cununia lui Radu Drăgușin! Sportiva a atras privirile trecătorilor

De: Irina Vlad 20/01/2026 | 14:58
Alex Drăgușin și Milagros, soția lui/ sursă foto: CANCAN.RO
Este mare sărbătoare în familia Drăgușin. Prezent la cununia civilă a fratelui său, Alex Drăgușin și Milagros, soția lui, au încercat să treacă neobservați, însă efectul a fost cu totul altul. Exotica sportivă de 1,87m a atras privirile trecătorilor.

Marți, 20 ianuarie 2026, Radu Drăgușin și Ioana Stan se căsătoresc civil. Aproape de ora 14:00, rând pe rând, o parte dintre invitați și-au făcut prezența la Primăria Sectorului 2 din București, unde fotbalistul de la Tottenham își va trece logodnica pe numele lui – vezi AICI imagini de la cununie.

Alex Drăgușin și Milagros, ținute all-black la nunta lui Radu Drăgușin

Printre cei prezenția, un cuplu a reușit să atragă atenția. Alex Drăgușin, fratele lui Radu Drăgușin, și Milagros, soția de culoare a acestuia. Braț la braț, cei doi îndrăgostiți s-au asortat din cap până în picioare. Și când spune asta ne referim la un dress code all-black. Pentru a nu da greș și pentru a merge la sigur, cei doi au ales să îmbrace ținute casual, în ton cu vremea friguroasă de afară, o alegere vestimentară clasică pentru un look elegant, misterios și modern în același timp.

Alex Drăgușin și Milagros, soția lui/ sursă foto: CANCAN.RO

De departe, în contrast cu vremea capricioasă de afară, Milagros, iubita lui Alex Drăgușin a atras toate privirile. Dintr-o cultură diferită, cu un aer exotic, păr negru ca abanosul, o statură ce emană o aură misterioasă, neobișnuită, bruneta nu a trebuit să epateze cu nimic pentru a se face observată. Milagros Catalina Collar Nguwma, cumnata lui Radu Drăgușin, este născută în Spania – cu origini din Guineea Ecuatorială, are 37 de ani și este voleibalistă la o echipă din Las Palmas, Spania.

Pasionați de sport, în special de volei, Milagros și Alex Drăgușin s-au cunoscut pe vremea când partenera lui evolua în România, iar de atunci sunt de nedespărțit. Formează un cuplu de 10 ani, iar în 2022 au devenit soț și soție, notează Prosport.ro. După ce a renunțat la volei, Alex Drăgușin și-a dedicat timpul pasiunii sale pentru gătit. Tânărul deține un restaurant în București, afacere de familie de care se ocupă împreună cu Radu Drăgușin.

