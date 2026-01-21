Tortul bizar pe care l-a avut Radu Drăgușin la nuntă. Imagini de la dansul mirilor

Ieri, 20 ianuarie 2026, a fost o zi importantă pentru Radu Drăgușin. Celebrul fotbalist și partenera sa, Ioana Stan, s-au căsătorit. Cei doi au făcut cununia civilă și religioasă, iar apoi a urmat o petrecere ca la carte. Dansul mirilor a fost unul emoționant, iar tortul de nuntă a uimit pe toată lumea.

Marți, 20 ianuarie 2026, Radu Drăgușin și Ioana Stan s-a căsătorit. Aproape de ora 14:00, rând pe rând, o parte dintre invitați și-au făcut prezența la Primăria Sectorului 2 din București, unde fotbalistul și-a trecut logodnica pe numele lui. A urmat cununia religioasă, iar apoi marea petrecere.

Tortul bizar pe care l-a avut Radu Drăgușin la nuntă

După cununia civilă și cea religioasă a urmat și marea petrecere. Nuntașii s-au distrat într-un local exclusivist din capitală, iar petrecerea a început cu dansul mirilor. Vizibil emoționați, Radu Drăgușin și Ioana Stan au valsat pe o piesă romantică. Alături de invitați, mirii s-au distrat pe cinste, iar dansul și voia bună au fost în prim plan.

Un detaliu interesant ce a atras atenția a fost și tortul de nuntă. Spere deosebire de majoritatea mirilor, Radu Drăgușin și Ioana Stan nu au optat pentru un tort impunător, etajat, ci pentru unul simplu, clasic. Tortul tiramisu a fost unul cu un singur nivel, destul de mic, iar pe acesta a fost trecută dată nunții.

Motivul pentru care colegii de la Tottenham nu au fost la nuntă

În ziua cea mare, Radu Drăgușin și Ioana Stan i-au avut alături pe cei apropiați, prietenii, familia, dar și figuri importante din lumea fotbalului. Însă, niciun coleg de la Tottenham nu i-a fost alături fotbalistului la nuntă. Asta pentru că în seara zilei de 20 ianuarie, echipa a jucat un meci important în Liga Campionilor.

La Londra, Tottenham a înfruntat-o pe Borussia Dortmund. Așa că toți colegii lui Radu Drăgușin au fost ocupați cu meciul și nu ar fi avut cum să ajungă la eveniment. Fotbalistul român nu a fost selecționat în lotul pentru Liga Campionilor din cauza accidentării suferite recent.

