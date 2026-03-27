Cu ce se ocupă Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin. Provine dintr-o familie de milionari

Ioana Stan, soția fotbalistului român Radu Drăgușin, a intrat în atenția publicului odată cu creșterea popularității de care se bucură jucătorul echipei naționale. Deși preferă discreția și evită aparițiile constante în lumina reflectoarelor, Ioana a stârnit interesul fanilor mai ales după transferul lui Radu în Anglia, la Tottenham Hotspur.

Tânăra în vârstă de 24 de ani este studentă în anul 4 la Facultatea de Arhitectură din București. Pasiunea pentru design și stil personal a ghidat-o către această direcție.

Tatăl Ioanei Stan, fost viceprimar în Constanța

Ioana Stan a avut parte de o copilărie într-un mediu echilibrat, fiind susținută permanent de familia sa. Tatăl ei, Gabi Stan, care a ocupat funcția de viceprimar în Constanța, activează în domeniul imobiliar, implicându-se în dezvoltarea de proiecte, în timp ce mama sa coordonează mai multe afaceri ale familiei.

Ioana păstrează o legătură strânsă cu părinții săi. Însă, a preferat mereu să fie discretă și să își țină familia departe de atenția publicului.

Povestea de dragoste dintre ea și Radu Drăgușin a început în urmă cu câțiva ani, pornind de la interacțiuni pe rețelele sociale. În timp, s-a transformat într-o relație solidă. Cei doi și-au construit legătura pe încredere și susținere reciprocă, Ioana fiind alături de Radu inclusiv în momentele mai dificile de la începutul carierei sale în fotbal.

Radu Drăgușin și Ioana Stan au o relație discretă

La începutul anului 2026, Ioana și Radu Drăgușin au decis să facă un pas important în relația lor. Astfel, și-au unit destinele printr-o ceremonie de cununie civilă. Evenimentul a fost organizat într-un cadru restrâns, alături de familie și câțiva prieteni apropiați, departe de agitația mediatică.

Atmosfera a fost una caldă și emoționantă, în care discreția a fost în ton cu stilul celor doi. Ioana a ales să poarte o rochie albă, simplă și rafinată, care i-a evidențiat eleganța naturală, în timp ce Radu a optat pentru un costum clasic, bine croit. Amândoi au fost vizibil emoționați pe parcursul ceremoniei, trăind intens fiecare moment.

Printre cei prezenți s-a numărat și tatăl Ioanei, care nu și-a ascuns emoția și mândria de a-și vedea fiica într-o astfel de etapă importantă a vieții, marcând un moment cu adevărat special pentru întreaga familie.

