Cu ce se ocupă Ioana Stan, soția lui Radu Drăgușin. Provine dintr-o familie de milionari

Ioana Stan, soția fotbalistului român Radu Drăgușin, a intrat în atenția publicului odată cu creșterea popularității de care se bucură jucătorul echipei naționale. Deși preferă discreția și evită aparițiile constante în lumina reflectoarelor, Ioana a stârnit interesul fanilor mai ales după transferul lui Radu în Anglia, la Tottenham Hotspur.
Tânăra în vârstă de 24 de ani este studentă în anul 4 la Facultatea de Arhitectură din București. Pasiunea pentru design și stil personal a ghidat-o către această direcție.
Ioana Stan a avut parte de o copilărie într-un mediu echilibrat, fiind susținută permanent de familia sa. Tatăl ei, Gabi Stan, care a ocupat funcția de viceprimar în Constanța, activează în domeniul imobiliar, implicându-se în dezvoltarea de proiecte, în timp ce mama sa coordonează mai multe afaceri ale familiei.
Ioana păstrează o legătură strânsă cu părinții săi. Însă, a preferat mereu să fie discretă și să își țină familia departe de atenția publicului.
Povestea de dragoste dintre ea și Radu Drăgușin a început în urmă cu câțiva ani, pornind de la interacțiuni pe rețelele sociale. În timp, s-a transformat într-o relație solidă. Cei doi și-au construit legătura pe încredere și susținere reciprocă, Ioana fiind alături de Radu inclusiv în momentele mai dificile de la începutul carierei sale în fotbal.
La începutul anului 2026, Ioana și Radu Drăgușin au decis să facă un pas important în relația lor. Astfel, și-au unit destinele printr-o ceremonie de cununie civilă. Evenimentul a fost organizat într-un cadru restrâns, alături de familie și câțiva prieteni apropiați, departe de agitația mediatică.
Atmosfera a fost una caldă și emoționantă, în care discreția a fost în ton cu stilul celor doi. Ioana a ales să poarte o rochie albă, simplă și rafinată, care i-a evidențiat eleganța naturală, în timp ce Radu a optat pentru un costum clasic, bine croit. Amândoi au fost vizibil emoționați pe parcursul ceremoniei, trăind intens fiecare moment.
Printre cei prezenți s-a numărat și tatăl Ioanei, care nu și-a ascuns emoția și mândria de a-și vedea fiica într-o astfel de etapă importantă a vieții, marcând un moment cu adevărat special pentru întreaga familie.
