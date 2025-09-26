Acasă » Exclusiv » Gami i-a dat ”copy paste” Ioanei Sfinxul şi e din nou amorezat! Amicul lui Selly își caută fosta în alte femei!

Gami i-a dat ”copy paste” Ioanei Sfinxul şi e din nou amorezat! Amicul lui Selly își caută fosta în alte femei!

De: Beatrice Dumitru 26/09/2025 | 23:40
Gami face ce face și tot cu gândul la Ioana Sfinxul stă! Deși s-au despărțit de luni bune, amicul lui Selly pare să își caute fosta în alte femei! Spre norocul său, a și regăsit-o! În fine, măcar parțial! CANCAN.RO l-a surprins cu actuala cucerire și vă arătam și vouă asemănările!

Gami și Ioana Sfinxul au format unul dintre cele mai urmărite și apreciate cupluri din online timp de peste cinci ani. Mai ales în rândul copiilor, cei doi făceau ravagii! Subit însă, influencerii și-au anunțat separarea și au luat-o pe drumuri diferite. Alături de Bisoi, Gami a făcut mai multe aluzii despre fosta sa iubită, dovadă că nu au rămas în relații extraordinar de bune, spunem noi!

Acum însă, fostul membru 5GANG iubește din nou! Na! E tânăr, bogat și cunoscut, doar nu stătea să își plângă de milă atâtea luni. Recent, CANCAN.RO l-a surprins pe cântăreț în compania noii sale partenere și nu putem să nu remarcăm cât de mult seamănă domnișoara cu pricina cu Ioana, fosta.

Gami și blondina nu par prea fericiți împreună.

Gami i-a dat ”copy paste” Ioanei Sfinxul

Cu Gami la volan, cei doi îndrăgostiți au mers împreună în mall, pentru shopping și câteva clipe de relaxare. În automobil, cei doi păreau destul de plictisiți. Chimia dintre ei părea cam… inexistentă! Îmbrăcat lejer, cu un tricou negru, jeanși largi și ceas la mână, influencerul a coborât primul din mașina personală.

Nici în parcarea subterană cei doi nu păreau mai veseli, ci dimpotrivă. Gami și noua sa parteneră de viață păreau destul de apatici. Poate erau doar obosiți? Doar ei știu! Cert este că erau relativ distanți. Nu tu pupici, nu tu luat de mână, nu tu atingeri… Nimic, nimic!

Gami o caută pe Ioana în alte femei?!

Chiar și așa însă, nu putem să nu admitem că noua iubită a influencerului seamănă destul de mult cu fosta, pe vremea când și aceasta era blondă. Să fi rămas Gami cu gândul la prima sa mare iubire?

Cu părul desprins, o geacă foarte largă, un top scurt, negru, jeanși baggy și teniși, actuala amicului lui Selly pare să aibă multe în comun cu fosta. Ambele au ochii deschiși la culoare, sunt blonde și au o statură foarte similară. Deși pare că i-a dat ”copy paste” Ioana Sfinxul, din păcate pentru el, Gami n-a putut copia și chimia pe care o avea cu aceasta, căci, alături de noua blondină, pare destul de posomorât!

Gami pare că nu a uitat-o pe Ioana. (SURSA: INSTAGRAM.COM)

