Selly, declarație dulce pentru Smără & cu ce se confruntă studenta la Medicină: ”Cu siguranță asta suntem, mă întreabă cum…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Selly vorbește despre artistul internațional pe care l-a anulat de la Beach, please, despre noul film Buzz House, care se va lansa curând în cinematografe, dar și despre relația cu Smaranda. Din colegi de bancă, cei doi au devenit suflete pereche, iar acum influencerul povestește cum au evoluat împreună în ultimii șase ani.

Selly și Smaranda formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din online de aproape șapte ani. Cei doi s-au cunoscut în liceu, au fost colegi de bancă, iar acum locuiesc împreună și au planuri serioase. În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, vlogger-ul vorbește despre modul în care s-a schimbat relația lor odată cu trecerea timpului, provocările din cuplu și motivele de ceartă pe care le au rareori.

”Viața mea personală e cam 10% din timpul meu, dar sunt confortabil cu asta. 100% ajută că și Smaranda e ocupată. Diferența este că ea stă mult singură, în sesiune, eu vorbesc cu mulți oameni în viața de zi cu zi. E diferit ceea ce facem. Ea și-ar dori să fie mai încojurată de oameni, eu iubesc să mai stau singur, doar eu cu mine, tocmai pentru că toată ziua mă asaltează toată lumea.

Relația s-a transformat mult, a devenit ceva mult mai serios. Acum șase ani și jumătate, nu ne-am fi așteptat la asta. Noi am fost colegi de bancă. Nu știam că vom ajunge suflete pereche. Cu siguranță suntem! Ne înțelegem bine, spunem aceleași lucruri într-o discuție, gândim la fel. Viața noastră se schimbă de la un an la altul. Evoluăm.

Ne-am mutat într-un nou apartament. Asta e o altă chestie mișto în relația noastră, că avem o casă care se simte ca a noastră”, a povestit Selly.

Când i-a verificat telefonul iubitei

Când a ”atentat” ultima dată la telefonul iubitei sale?

”Mă întreabă cum pune cardul, cum deschide aplicația de la bancă, mai are nevoie de ajutorul meu. Nu știe ce parolă și-a pus, cum pune bani, cum transferă. Doar pe zona aceasta o mai ajut. Nu îi verific niciodată telefonul când doarme, nu, nu, nu e genul acesta de relație”, a spus vlogger-ul.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Selly mai discută și despre artistul internațional pe care l-a anulat de la Beach, please, filmările pentru Buzz House: The Movie, influencerii care au picat casting-ul pentru emisiunile sale din online, situațiile de la testul poligraf și planurile de vacanță pe care le are deja puse la punct. Detalii, doar AICI.

