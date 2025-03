Andra Gogan, despre cearta cu Selly: stricat sau nu o generație 5GANG?! ”Au venit mulți care au spus că…”

Andra Gogan vorbește fără perdea despre scandalul cu Selly, la șase ani distanță după ce amândoi și-au aruncat cuvinte dure și acuzații grave. În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, influencerița spune de ce a ales să scoată o piesă împotriva acestuia, în ce relații sunt acum și cât de tare i-a afectat familia tot conflictul din online.

Acum șase ani, Andra Gogan și Selly au început un adevărat război în mediul online. Amândoi au scos piese unul împotriva celuilalt, au făcut vlog-uri și s-au atacat cu vorbe grele. Creatoarea de conținut și fratele său, Răzvan, au lansat melodia ”Stricați o generație” în care îi acuza pe Selly și membrii din 5GANG că sunt niște exemple rele pentru copiii din ziua de astăzi. La rândul său, Andrei Șelaru a postat mai multe videoclipuri în care comentează piesa celor doi și le răspunde cu aceeași monedă.

Andra Gogan, despre cearta cu Selly: a stricat sau nu o generație 5GANG?!

Acum, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, cea mai urmărită româncă de pe Youtube și Tik Tok explică de ce a dispărut diss-ul ei pentru Selly de pe Internet. Nu, piesa cu pricina nu a fost scoasă de către ea pentru că ar fi regretat cearta cu influencerul. Altceva a fost la mijloc!

”Știind de ceea ce sunt capabilă, pe mine nu m-a afectat, nici nu mă uitam la clipurile lor, însă pe cei din familie da. Noi suntem niște oameni foarte buni și calmi și cred că de aceea am ajuns unde am ajuns, nu am mers să ne batem cu cineva. A fost o perioadă complicată, chiar m-am gândit serios să mă las. Nu avea rost să o văd pe bunica afectată.

Ei (5GANG) erau urmăriți de mulți copii și trebuiau să aibă grijă cu ceea ce postau, să facă trecerea aceasta puțin mai ușoară, căci au schimbat puțin percepția copiilor. Am zis să facem și noi un cover apoi. Erau la modă acele piese atunci. Problema e că eu și Răzvan am dat și nume, noi am fost mai direcți. Și ceilalți au făcut piese, dar ei nu au dat nume. Se făcea mult mișto de mine și de Răzvan. Îmi trimiteau fetele de la dans ce postau ei pe story și nu înțelegeam de ce fac asta.

Problema e că răspunsul lor a venit verbal, nu muzical. Au pus titluri urâte și diverse. Am încercat să evităm în acea perioadă social media, pentru că oamenii credeau ce vedeau pe Internet, nu aveau propria părere. Apoi au venit mulți care au spus că aveam dreptate. Piesa nici nu mai există pe Internet acum. S-a eliminat singură, a dispărut. Nu știu din cauza cui!”, a spus Andra, cu privire la scandalul cu Selly.

Reacția lui Selly care o deranjează pe Andra Gogan

La polul opus însă, Selly și restul influencerilor care au pus-o la zid pe Andra Gogan au ales să păstreze toate videoclipurile din vremea respectivă pe canalele lor de Youtube. Acest aspect o deranjează pe cântăreața care ar fi sperat ca securea războiului să fie îngropată de ambele părți, după cum recunoaște chiar ea.

”Acele persoane au lăsat acele clipuri în continuare, însă, ceea ce mă face să mă întreb de ce au lăsat această amintire urâtă în spate. Să speram că o să dispară cândva. Dacă vrei să poți privi acea persoană în ochi, ar trebui să nu mai existe clipurile în care o jignești. I-am iertat pe toți, pentru că e bine să ierți, dar nu am uitat”, a adăugat dansatoarea.

