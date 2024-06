Viața carismaticului Gami a luat o turnură neașteptată, odată cu despărțirea de Ioana Pintilie, cea care i-a fost alături vloggerului timp de șase ani. Cei doi creatori de conținut au crescut împreună, de la 15 ani, însă au decis să o ia pe drumuri separate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andrei Gavril a dezvăluit în ce relații se află cu femeia pe care cândva plănuia să o ceară în căsătorie.

Tot în spectrul schimbărilor, Gami plănuiește să-și ia curând altă mașină. Chiar dacă a modificat S Class-ul achiziționat în urmă cu un an, influencerul s-a reorientat către BMW.

Gami o face praf pe Andreea Bostănică, personajul momentului de pe TikTok-ul românesc: „Puteai să ți-o arzi altfel, să nu mai fii așa arogantă!”

CANCAN.RO: Andy Popescu a zis că ai mașină de manelist bătrân!

Gami: Ăsta e adevărul. S negru mat. Îmi place mașina, e comodă, merge bine, merge tare.

CANCAN.RO: Reacția generică ar fi că este mașină pentru persoane mature…

Gami: Da, toată lumea mi-a zis «domnule, ia-ți și tu o mașină pentru vârsta ta». Mie îmi place că mergi cu ea în București, nu simți gropi, nu simți canale, stai pe spate.

CANCAN.RO: Am văzut că faci niște clipuri tari, de tip comment…

Gami: Da, reacționez la chestii, pe canalul meu secundar. Nu e job-ul meu principal.

CANCAN.RO: Au apărut niște filmulețe virale cu tine, când o comentai pe Andreea Bostănică…

Gami: Am făcut niște comentarii ușor satirice, aș putea să le spun. Dar am încercat să vin și cu niște sfaturi de viață, în general. Dacă te-ai uitat atent o să vezi că am râs, am râs, dar am zis «uite, puteai să ți-o arzi altfel, să nu mai fii așa arogantă, să nu dai impresia asta de cine sunt eu și cine sunteți voi, fraierilor».

Chiar dacă și-a cumpărat S Class acum un an, vloggerul muncește ca să-și schimbe mașina: „Lumea se plictisește!”

CANCAN.RO: Ești singur, cum îți petreci vara asta?

Gami: Sincer, n-am niciun plan pe vara asta, vreau să muncesc în continuare, să trag tare. Vreau să-mi iau și eu căsuța mea, să-mi schimb și eu mașina anul ăsta.

CANCAN.RO: Abia ai luat-o, de ce să o schimbi?

Gami: Am luat-o anul trecut, în iunie, face un an de zile. Ideea e că lumea se plictisește.

CANCAN.RO: Deci tu o iei pentru content?

Gami: Da, 80% pentru content.

CANCAN.RO: Ce vrei să-ți iei? Că Selly are Maybach și 911!

Gami: E greu, acolo e altă ligă, cu festivaluri, cu d-alea, e greu.

Voiau să se căsătorească, dar s-au despărțit. Gami dezvăluie în ce relație se află cu Ioana, fosta iubită: „Nu ne scuipăm când ne vedem!”

CANCAN.RO: Tu și Ioana ați rămas prieteni?

Gami: Am rămas în relații OK. Nu ne scuipăm când ne vedem.

CANCAN.RO: Vă dați reply la Story, pe Instagram?

Gami: Nu, adică nu vorbim «hei, ce faci, îți trimit un TikTok».

CANCAN.RO: Nici când o să o vezi cu alt băiat nu o să fii gelos?

Gami: Ba da, o să fiarbă inima în mine.

