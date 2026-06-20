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Bănuind că îi dispar bani din casă, un român de 62 de ani din Gherla a montat camere de supraveghere în toată locuința. Când s-a uitat pe imagini, a rămas perplex: Cine îi fura banii, de fapt

De: Elisa Tîrgovățu 20/06/2026 | 16:58
Bănuind că îi dispar bani din casă, un român de 62 de ani din Gherla a montat camere de supraveghere în toată locuința. Când s-a uitat pe imagini, a rămas perplex: Cine îi fura banii, de fapt
Bănuind că îi dispar bani din casă, un român de 62 de ani din Gherla a montat camere de supraveghere în toată locuința. Când s-a uitat pe imagini, a rămas perplex: Cine îi fura banii, de fapt
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Un bărbat în vârstă de 62 de ani din Gherla a trăit mult timp cu sentimentul că din locuința sa dispar sume importante de bani. Deși nu avea dovezi clare, diferențele observate în economiile familiei au devenit tot mai greu de ignorat. În cele din urmă, suspiciunile l-au determinat să recurgă la o măsură radicală: montarea unor camere de supraveghere în interiorul casei.

Potrivit anchetatorilor, proprietarii au observat în repetate rânduri că lipsesc bani din locuință. Însă nu reușeau să își explice unde ajung sumele dispărute. În încercarea de a afla adevărul, aceștia au instalat un sistem de monitorizare care să surprindă orice activitate suspectă.

După analizarea imaginilor, bănuielile lor au fost confirmate. Persoana surprinsă de camere era chiar cineva care avea acces constant în locuință și care se bucura de încrederea familiei de aproape un deceniu.

Este vorba despre o femeie de 41 de ani din județul Cluj, angajată ca menajeră. Aceasta ar fi lucrat pentru familia respectivă timp de aproximativ nouă ani. Conform cercetărilor, aceasta este suspectată că a sustras bani în mod repetat timp de aproape doi ani.

Furturile s-ar fi produs între anii 2024 și 2026

Ancheta arată că furturile s-ar fi produs între anii 2024 și 2026, perioadă în care femeia ar fi profitat de accesul pe care îl avea în casă pentru a lua diferite sume de bani fără să atragă atenția.

Momentul decisiv a avut loc pe 3 iunie 2026. Atunci, camerele de supraveghere ar fi surprins-o în timp ce lua bani din portofelul proprietarului. Potrivit polițiștilor, suma sustrasă atunci ar fi fost de 2.400 de lei.

Pe măsură ce verificările au avansat, anchetatorii au descoperit că nu doar bărbatul ar fi fost prejudiciat. Și soția acestuia ar fi constatat dispariția unor economii importante. Astfel, prejudiciul reclamat de familie a ajuns la aproximativ 40.000 de lei, dintre care circa 25.000 de lei aparțin bărbatului și aproximativ 15.000 de lei soției sale.

Sursa foto: Pexels

Menajera a fost reținută și este cercetată pentru furt

În urma probelor strânse de polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Gherla, femeia a fost reținută pentru 24 de ore și este cercetată pentru furt.

Dosarul se află sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, recuperarea prejudiciului și clarificarea tuturor împrejurărilor în care au dispărut banii.

Anchetatorii verifică în prezent dacă există și alte fapte similare care nu au fost încă reclamate și dacă suspecta ar fi putut proceda în același mod și în alte locuințe unde a prestat servicii de curățenie. Relația de încredere construită în aproape nouă ani de colaborare a fost unul dintre elementele care i-ar fi permis accesul nestingherit în locuință și la locurile unde erau păstrate economiile familiei.

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