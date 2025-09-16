Elena Udrea și Adrian Alexandrov nu se uită la bani! Câte mii de euro pe an costă școala Evei Maria

E un trend deja consacrat: copiii vedetelor nu calcă pragul oricărei școli, ci ajung în instituții private unde taxa anuală bate lejer bugetul pe un an al unei familii obișnuite. Printre părinții care au ales să-și educe micuții într-un mediu exclusivist se numără și Elena Udrea, care a trăit emoția primei zile de școală alături de fiica ei, Eva Maria.

După mai bine de trei ani în care a stat despărțită de fiica ei și a ratat multe evenimente importante din viața acesteia, Elena Udrea se poate bucura de prima zi de școală a fiicei ei. Micuța Eva a intrat în clasa pregătitoare la una dintre cele mai scumpe instituții de învățământ din România.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov nu se uită la bani

Micuța a început clasa I la o școală privată de prestigiu, unde părinții plătesc 13.000 de euro pe an, sumă împărțită în patru tranșe. La acest cost se mai adaugă și taxe suplimentare pentru activități, materiale sau servicii extra, ceea ce ridică nota de plată finală.

Programa pentru clasa pregătitoare este cea standard, cuprinzând materii precum Comunicare în Limba Română, Matematică și Explorarea Mediului, Arte, Educație Fizică și chiar Religie (disciplină opțională). Diferența o face însă infrastructura și accentul pe dezvoltarea personală, ceea ce atrage tot mai multe familii cu posibilități.

Elena Udrea, vizibil emoționată, a împărtășit pe rețelele sociale bucuria de a-și însoți fiica la începutul acestui nou capitol.

„Ce zi minunată! După trei ani, rugăciunile mele au fost ascultate și dorința mea și a Evei de a fi împreună, de mâna, în prima ei zi de școală, împlinită! Ce emoții am avut amândouă, dar și cât de fericite am fost! Ce mândră și încrezătoare a fost ea, că a venit cu tati, dar de data asta și cu mami, ca toți ceilalți copii, la începutul clasei I! Și peste toate acestea, mai este și prima la Catalog! Îi urez sa fie prima și în tot ceea ce îi place să facă! Le urez tuturor elevilor să aibă un an cu rezultate foarte bune și să se bucure de școală, de colegi, de învățători și profesori! La mulți ani sărbătoriților de astăzi! Cei care îi poartă numele, să fie ocrotiți de Sfânta Fecioară Maria, azi și în fiecare zi!”, a scris Elena Udrea.

După perioada petrecută în închisoare, fosta blondă de la Cotroceni recunoaște că timpul cu Eva Maria este mai prețios ca niciodată, iar prima zi de școală a fost trăită cu o intensitate aparte.

