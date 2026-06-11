Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul ieftinit cu 48% începând de astăzi

LIDL dă o lovitură de proporții pe piața din România și anunță o reducere istorică, valabilă începând de astăzi, 11 iunie. Unul dintre cele mai cumpărate și vânate produse de la raft se ieftinește cu aproape 50%! Deoarece stocurile sunt limitate iar prețul este unul de chilipir, clienții sunt sfătuiți să se grăbească să cumpere produsul înainte ca rafturile să fie complet golite.
S-a aflat despre ce produs este vorba! Vedeta absolută a catalogului din această săptămână este celebra Ciocolată Milka! Reprezentanții magazinului au decis să aplice o reducere de 48% pentru două dintre cele mai populare sortimente de pe piață: cea cu gust de căpșuni și cea cu Oreo.
Astfel, o singură tabletă de ciocolată nu mai costă 9,65 lei, ci poate fi achiziționată începând de astăzi cu doar 4,99 lei. Ciocolata Milka n-a mai avut un preț așa mic de multă vreme.
Pe lângă marea lovitură aplicată la raionul de dulciuri, magazinul a tăiat prețurile la o listă lungă de alimente de bază și delicatese căutate de români pentru masa de zi cu zi:
Veștile bune nu se opresc aici pentru gurmanzi! În cadrul celei mai așteptate campanii tematice, „Săptămâna Asiatică”, valabilă în catalogul din această perioadă, un anumit preparat a devenit o adevărată obsesie pentru cumpărători.
Este vorba despre pachețele de primăvară, care se vând la prețul de doar 11,99 lei. Apreciate pentru textura lor extrem de crocantă, acestea sunt disponibile în variantele cu carne de porc sau cu carne de vită și sunt căutate de mii de clienți la fiecare ediție a campaniei.
Pentru cei care vor să experimenteze bucătăria exotică la prețuri accesibile, oferta mai cuprinde:
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Produsul grecesc de lux redus începând de astăzi, în toate magazinele LIDL. A fost ieftinit la 45.99 lei