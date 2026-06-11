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Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul ieftinit cu 48% începând de astăzi

De: Emanuela Cristescu 11/06/2026 | 08:16
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul ieftinit cu 48% începând de astăzi
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul ieftinit cu 48% începând de astăzi. Sursa foto Lidl
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LIDL dă o lovitură de proporții pe piața din România și anunță o reducere istorică, valabilă începând de astăzi, 11 iunie. Unul dintre cele mai cumpărate și vânate produse de la raft se ieftinește cu aproape 50%! Deoarece stocurile sunt limitate iar prețul este unul de chilipir, clienții sunt sfătuiți să se grăbească să cumpere produsul înainte ca rafturile să fie complet golite.

S-a aflat despre ce produs este vorba! Vedeta absolută a catalogului din această săptămână este celebra Ciocolată Milka! Reprezentanții magazinului au decis să aplice o reducere de 48% pentru două dintre cele mai populare sortimente de pe piață: cea cu gust de căpșuni și cea cu Oreo.

Cea mai mare reducere din LIDL

Astfel, o singură tabletă de ciocolată nu mai costă 9,65 lei, ci poate fi achiziționată începând de astăzi cu doar 4,99 lei. Ciocolata Milka n-a mai avut un preț așa mic de multă vreme.

Pe lângă marea lovitură aplicată la raionul de dulciuri, magazinul a tăiat prețurile la o listă lungă de alimente de bază și delicatese căutate de români pentru masa de zi cu zi:

  • Migdalele prăjite de la Alesto au o reducere de 28%;
  • Smântâna de la Pilos s-a ieftinit cu 27%;
  • Zacusca de la Bunătăți de Topoloveni a scăzut cu 24%;
  • Dulceața de fructe de pădure (Cămara Noastră) și Croissantul cu Cacao (Italiamo) s-au ieftinit cu 21%;
  • Salata de ton de la Nixt are un preț mai mic cu 18%;
  • Măslinele Kalamon de la Baresa s-au redus cu 16%, iar Mierea Polifloră Bio (Cămara Noastră) cu 15%.
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul ieftinit cu 48% începând de astăzi
Cea mai mare reducere din LIDL. Produsul ieftinit cu 48% începând de astăzi. Sursa foto Lidl

Alte oferte care nu trebuie ratate

Veștile bune nu se opresc aici pentru gurmanzi! În cadrul celei mai așteptate campanii tematice, „Săptămâna Asiatică”, valabilă în catalogul din această perioadă, un anumit preparat a devenit o adevărată obsesie pentru cumpărători.

Este vorba despre pachețele de primăvară, care se vând la prețul de doar 11,99 lei. Apreciate pentru textura lor extrem de crocantă, acestea sunt disponibile în variantele cu carne de porc sau cu carne de vită și sunt căutate de mii de clienți la fiecare ediție a campaniei.

Pentru cei care vor să experimenteze bucătăria exotică la prețuri accesibile, oferta mai cuprinde:

  • Pachețele mini de primăvară cu rață: 12,99 lei;
  • Creveți în panadă: 16,99 lei;
  • Specialitate Siao Long Pao (creveți/carne): 19,99 lei;
  • Coaste de porc marinate în sos Hoisin: 29,99 lei;
  • Snack în stil coreean (corndog/mozzarella): 34,99 lei;
  • Kimchi (varză murată în stil coreean): 6,99 lei sau 17,99 lei;
  • Fursecuri cu răvaș: 7,99 lei.

VEZI ȘI: Lidl a introdus o nouă metodă de plată. Cum vor putea face cumpărături clienții din București și Ilfov

Produsul grecesc de lux redus începând de astăzi, în toate magazinele LIDL. A fost ieftinit la 45.99 lei

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