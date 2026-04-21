Echipa „Visuri la cheie” i-a vizitat după 6 ani. Cum arată acum casa lor

Echipa emisiunii Visuri la cheie a revenit recent într-o localitate din județul Prahova pentru a revedea o familie căreia i-a oferit sprijin în urmă cu șase ani, în cadrul unuia dintre proiectele sale de renovare. Reîntâlnirea a avut loc într-un context încărcat de emoție, dar și de curiozitate, întrucât membrii echipei au dorit să observe cum a evoluat locuința și viața beneficiarilor după o perioadă îndelungată de la intervenția inițială.

Familia vizitată este cea a lui Traian Popa, un tată care își crește singur cei trei copii, din localitatea Vărbilău. În momentul în care locuința lor a fost renovată în cadrul emisiunii, transformarea a reprezentat un punct de cotitură important pentru întreaga familie, casa fiind complet reconfigurată și adaptată nevoilor de atunci. După șase ani, echipa a revenit pentru a evalua starea actuală a locuinței și modul în care aceasta a fost întreținută.

Cum arată acum casa familiei

La sosire, imaginea generală a casei a arătat că imobilul se află într-o stare bună de conservare, semn că spațiul a fost îngrijit constant. Exteriorul păstrează în mare parte structura și aspectul stabilite în urma renovării inițiale, fără modificări majore vizibile. Se observă totuși mici intervenții realizate în timp, adaptate necesităților cotidiene ale familiei, dar fără a altera designul de bază.

Interiorul casei a surprins prin gradul ridicat de păstrare a amenajării originale. Camerele au rămas în mare parte neschimbate, mobilierul și compartimentarea fiind menținute aproape identic cu proiectul inițial. Totuși, în unele spații au fost adăugate elemente de organizare suplimentare, în special în camerele copiilor, unde au apărut mici modificări menite să optimizeze depozitarea lucrurilor personale.

Camera Mariei, unul dintre copii, a rămas aproape neschimbată din punct de vedere estetic, păstrând decorul original conceput în cadrul renovării. Elementele decorative aplicate pe pereți, în special cele cu valoare simbolică pentru familie, au fost păstrate intacte, fiind integrate în continuare în atmosfera camerei. Acest detaliu a evidențiat atașamentul față de schimbările realizate în urmă cu ani și importanța lor emoțională.

CITEȘTE ȘI: Cine este Ștefana Delia de la Visuri la Cheie. Ce studii are arhitecta din sezonul 12 al emisiunii de la PRO TV

Vedeta de la PRO TV care își dorește cu ardoare propria emisiune: „Aș numi-o ‘Nimeni nu-i al nimănui’”