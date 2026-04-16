Vedeta de la PRO TV care își dorește cu ardoare propria emisiune: „Aș numi-o ‘Nimeni nu-i al nimănui’”

Cristina Joia este unul dintre arhitecții emisiunii „Visuri la Cheie” prezentată de Dragoș Bucur, la PRO TV. Aceasta se mândrește cu faptul că poate ajuta oameni care nu au posibilități financiare să își renoveze locuințele. Dar, în sufletul ei, și-ar dori să aibă propria emisiune TV care să fie dedicată animalelor! Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Ceea ce puțini oameni știu despre Cristina Joia este că iubește animalele la nebunie. Arhitecta de la PRO TV și-ar dori chiar să prezinte un format TV în care să relateze poveștile iubitorilor de animale.

Cristina Joia își dorește propria emisiune la TV

În cadrul unui interviu, vedeta PRO TV a mărturisit că și-ar dori să apară și la „România, te iubesc” sau la „Românii au talent”. Sunt două dintre cele mai consacrate producții marca PRO TV care se bucură de un public select.

Dar, cel mai mult își dorește să aibă propria ei emisiune TV. Cristina Joia a gândit deja și formatul, dar și numele – «Nimeni nu-i al nimănui».

„Da! Mi-ar plăcea tare mult «România, te iubesc» sau «Românii au talent». Și mai am un vis: pentru că iubesc foarte mult animalele, aș face o emisiune cu și despre animale și oamenii lor, pe care aș numi-o «Nimeni nu-i al nimănui»”, a mărturisit Cristina Joia pentru Libertatea.ro.

Cristina Joia, despre noul sezon „Visuri la Cheie”

Cât despre noul sezon care a debutat pe 4 martie la PRO TV, arhitecta are numai cuvinte bune de spus. Aceasta susține că proiectul a devenit a doua ei familie și că se înțelege bine cu toți colegii ei.

Cristina Joia se bucură cel mai mult că emisiunea de la PRO TV îi oferă ocazia să dea înapoi comunității. Aceasta se bucură că poate schimba viețile celor care au nevoie de ajutor, dar nu au cui să îl ceară.

„Proiectul acesta a ajuns să îmi fie familie și mărturisesc că îmi era dor de tot ce este acest proiect, de echipă, chiar și de lucrurile care te pun sub presiunea de a face repede ceva, precum ziua în care amenajăm casa și totul este la limită, de munții de cutii cu obiecte, de pădurea de plante decorative, de momentele în care mâncăm opt oameni la o masă de patru, de momentele de joacă între noi și copiii din sat. Pentru mine, «Visuri la cheie» mereu a însemnat șansa de a da o semnificație propriei mele existențe, dincolo de cariera de designer, o viață trăită doar pentru tine nu este suficientă. Acest proiect m-a făcut să simt că fac parte din ceva unic care aduce bucurie și schimbă vieți. Nicio zi nu seamănă una cu alta și mereu apar emoții și provocări noi. Este ca o lecție a speranței, a răbdării și a credinței în binele din oameni, pe mine m-a făcut să privesc viața altfel și să fiu recunoscătoare pentru lucruri pe care înainte le credeam lipsite de importanță”, a mai spus Cristina Joia pentru sursa menționată.

