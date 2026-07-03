BANC | „Este vreunul dintre voi doctor?” Dintre toți oamenii adunați, Bulă răspunde

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de vineri. Dintre toți oamenii adunați, Bulă răspunde că este singurul doctor, dar nu orice fel: doctor în matematică. Vezi ce răspunde când este întrebat ce face când un om se sufocă.

– Este vreunul dintre voi doctor?

Dintre toți oamenii adunați, Bulă răspunde:

– Eu sunt!

– Ce specializare aveți?

– Doctor în matematică.

– Prietenul meu moare, se sufocă. Care este soluția?

La care Bulă, după ce se gândește preț de câteva secunde, exclamă:

– Minus unu!

Alte bancuri amuzante

Bulă la ora de gramatică

Bulă la ora de gramatică. Profesorul spune:

-Eu nu am mâncat, tu nu ai mâncat, el nu a mâncat, noi nu am mâncat, voi nu aţi mâncat, ei nu au mâncat! Repetă şi tu, Bulă!

-Nu a mâncat nimeni! Învăţătoarea:

– Bulişor, cum ai reuşit ca în ultima săptămână să nu mai ai nicio greşeală de ortografie în temele de acasă?

– Mama e plecată din localitate!

Bulă și Ștrulă la biserică

Bulă și Ștrulă ies de la biserică. Bulă se întreabă dacă e ok să fumeze în timp ce se roagă. Ștrulă răspunde:

-De ce nu întrebi preotul? Bulă se duce și-l întreabă:

– Sfinția ta, pot să fumez când mă rog? Dar preotul spune:

-Nu, fiule nu se poate. E o lipsă de respect pentru religia noastră. Bulă se întoarce la prietenul lui și-i spune ce i-a spus preotul. Ștrulă spune:

-Nu mă miră. Ai pus greșit întrebarea. Ia să încerc și eu. Ștrulă se duce la preot și îl întreabă:

-Sfinția ta, pot să mă rog în timp ce fumez? La care preotul răspunde:

-Bineînțeles, fiule. Bineînțeles.

Bulă și Ștrulă la ora de istorie

Bulă și Ștrulă la ora de istorie:

– Cine este autorul grec care a spus: „Tot ceea ce știu e că nu știu nimic”?

– Doamna profesoară, acum să nu spuneți, că nu pot să cred că Bulă ar fi grec!

BANC | „Dragi părinți, am 35 de ani și am hotărât ca de azi să locuiesc singur”

Bancul începutului de iulie | „Iubesc, mi-e dor, îmi lipsești”