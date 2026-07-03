Dieta lui Catherine Zeta-Jones. Cum își menține silueta la 56 de ani

La 56 de ani, Catherine Zeta-Jones continuă să impresioneze cu aparițiile sale impecabile. Actrița afișează aceeași eleganță și aceeași siluetă care au consacrat-o la Hollywood, iar mulți se întreabă care este secretul din spatele formei sale fizice de invidiat.

Spre deosebire de alte vedete care urmează regimuri și diete drastice, soția lui Michael Douglas a spus că preferă echilibrul. Filosofia după care se ghidează atunci când vine vorba despre alimentație este una simplă: nu își interzice plăcerile culinare, dar nici nu face excese.

Dieta lui Catherine Zeta-Jones

Mutarea în Statele Unite nu i-a schimbat obiceiurile alimentare. Catherine Zeta-Jones a spus că a păstrat stilul european de a mânca și că preferă trei mese consistente pe zi, fără gustări în exces. Primul ritual al dimineții nu lipsește niciodată: cafeaua. Actrița preferă să și-o prepare într-o presă franceză, un obicei care îi amintește de perioada petrecută în Europa.

În timpul săptămânii, meniul diferă în funcție de anotimp. În sezonul rece alege terci englezesc cu zahăr brun, banane și afine, iar când vremea se încălzește îl înlocuiește cu iaurt de vanilie fără grăsime, peste care adaugă fructe de pădure. Weekendurile sunt însă complet diferite. Atunci, întreaga familie se bucură de un mic dejun englezesc tradițional, cu slănină, cârnați, fasole, ouă, pâine și brioșe.

Deși este foarte atentă la ceea ce mănâncă, Catherine Zeta-Jones a recunoscut că există o plăcere culinară la care nu poate renunța. Chiar dacă încearcă să aibă o siluetă perfectă, ea nu poate soate din viața ei ciocolata.

„Nu sunt o fană a gustărilor, cu excepția a ceva de ciocolată. Pentru mine, ciocolata este un adevărat deliciu. O merit”, a mărturisit Catherine Zeta-Jones.

Pe parcursul zilei, vedeta obișnuiește să facă mai multe pauze pentru ceai, pe care îl însoțește, de regulă, de câte un biscuit.

Prânzul este una dintre mesele preferate ale actriței, mai ales dacă îl ia în compania familiei sau a prietenilor.

În farfuria ei se regăsesc aproape întotdeauna salate consistente, pregătite din spanac, rucola, muguri de pin, roșii bine coapte, brânză albastră și afine uscate, peste care adaugă un dressing din ulei de măsline, oțet balsamic și muștar.

La ce oră mănâncă cina soția lui Michael Douglas

La felul principal preferă pui sau pește la grătar, însă uneori alege și vinete umplute. După-amiaza, în jurul orei 16:30, își mai pregătește o cafea, însoțită de un biscuit.

Seara, Catherine Zeta-Jones servește cina în jurul orei 20:00. Masa începe cu o salată care conține mere, avocado, portocale și smochine. Deși preferă carnea albă și peștele, din când în când își face pofta cu un filet mignon însoțit de sos de ciuperci și legume sotate. Printre preparatele pe care le apreciază se numără și conopida coaptă cu brânză topită.

La finalul zilei nu renunță nici la desert. Dacă simte nevoia de ceva dulce, alegerea ei este, de cele mai multe ori, înghețata.

Un lucru este clar! Actrița, considerată una dintre cele mai frumoase femei din lume, mizează pe mese echilibrate, ingrediente proaspete și moderație, fără să își interzică micile plăceri care îi fac ziua mai frumoasă.

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