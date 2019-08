AMI, despre cel mai greu moment din viața ei. Totul se întâmpla acum 10 ani

AMI se bucură de un real succes în viața profesională, piesele ei au ajuns într-un timp foarte scurt în topurile muzicală. Însă pentru a ajunge aici a munct foarte mult. Cel mai mare compromis pe care l-a făcut a fost mutarea la București, care, de altfel, îl consideră cel mai greu moment pe care l-a trăit până acum.

„Cel mai greu lucru pe care l-am făcut pentru cariera mea a fost mutarea mea în București. Cred că în clasa a XII- a, adică în urmă cu 10 ani. Mi-a fost destul de greu să mă despart de familie, de prieteni, de toate locurile în care am copilărit. Am venit într-o lume nouă, cu mulți străini, nu cunoșteam pe nimeni. Nu știu ce a fost în capul meu să fac mutarea într-o perioadă așa de dificilă.

Mă bucur foarte mult că părinții m-au susținut și mă susțin în continuare.

Am cochetat și cu actoria. Mi-ar plăcea să joc într-un film, într-un rol negativ.”, a spus AMI pentru VIVA!.

Mănâncă ce își dorește și merge săptămânal la sală

Ami a ținut cură de îngrășare! Și a reușit să adauge 4-5 kilograme, așa cum și-a propus. Nu s-a dat la o parte de la niciun fel de mâncare, ba chiar nu a ratat porțiile de cartofi prăjiți.

„În ultima perioadă, am pus câteva kilograme, mi-am dorit lucrul acesta, pentru că am fost mai slăbuță. Am 45-46 kg, am avut undeva în jur de 40-42. Am luat 4 kg, nu știu dacă se vede sau nu. Mănânc tot ce îmi doresc, îmi fac aproape toate poftele, și merg la sală săptămânal. În ultimul timp, nu am apucat să ajung mai des, am avut o perioadă destul de încărcată și chiar îmi pare rău”, a mărturisit cântăreața.

Cântăreața trece însă săptămânal pe la sală. „A fost o perioadă, acum mulți ani, în care aveam pitici pe creier și m-am înfometat. Nu a fost cea mai bună soluție. Contează mai mult stilul de viață sănătos și mișcarea. Până la urmă, poți să mănânci orice îți dorești, dacă ai un metabolism bun și faci mișcare. Eu îmi permit, de exemplu, să mănânc ce vreau, bine, cu măsură, iar atunci când exagerez stau mai mult în sala de sport. Trebuie să echilibrezi lucrurile”, a explicat ea.