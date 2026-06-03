Lovitură grea pentru Marcela Fota, la 6 ani de la moartea soțului. Decizia magistraților e definitivă!

Noi probleme pentru Marcela Fota, la șase ani de la moartea soțului ei. După mai bine de patru ani de procese, judecătorii au anulat contractul de vânzare-cumpărare încheiat între fostul soț al artistei și vânzătorii unui teren. Decizia este definitivă și aduce noi probleme pentru Marcela Fota. Ce este obligată cântăreața să facă acum?

În urmă cu ani de zile, o companie de stat din subordinea Ministerului Agriculturii a deschis un proces în care solicita instanței să se anuleze niște contracte de vânzare-cumpărare ce vizau unele terenuri ale instituției. Procesul a fost deschis în urmă cu mai bine de patru ani și a fost finalizat zilele trecute. Decizia instanței nu este una favorabilă pentru Marcela Fota.

O nouă lovitură pentru Marcela Fota

Acum, după patru ani de procese, Marcela Fota a primit o nouă lovitură. Printr-o sentință civilă definitivă, judecătorii au anulat contractul de vânzare-cumpărare încheiat între fostul soț al artistei și vânzătorii terenului.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Staţiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Şimnic Craiova în contradictoriu cu pârâţii D. Alexandra, D. Constantin, D. Valentin, D. Adriana, Fota-Păpăroiu Marcela, … David, prin reprezentant legal Fota-Păpăroiu Marcela, C. Rahela şi C. Vanessa. Constată nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1176 din 27.02.2009 de Notar Public F. Marian, încheiat între D. Radu şi D. Maria, în calitate de vânzători, (având ca succesibili pe D. Alexandra, D. Constantin, D. Valentin, D. Adriana) şi P. Marin, în calitate de cumpărător, (având ca moştenitori pe Fota-Păpăroiu Marcela, .. David, C. Rahela, C. Vanessa)”, se arată în decizia instanței.

Acum, după finalizarea procesului, instituția vrea terenul înapoi, în natură, fapt ce aduce noi probleme pentru Marcela Fota. Mai exact, artista și celelalte persoane din dosar ar putea fi nevoite să demoleze tot ce au construit pe terenurile Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă.

Reamintim că soțul Marcelei Fota s-a stins din viață subit în luna decembrie a anului 2020. În vârstă de 47 de ani, bărbatul a suferit un infarct în timp ce se afla într-un centru de taxe și impozite din Craiova. La momentul tragediei, Marcela Fota își aștepta soțul în parcarea instituției, în mașină.

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