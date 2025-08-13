Motivul REAL pentru care Marcela Fota s-a despărțit de iubitul mai tinerel cu 22 de ani. A spus TOT abia acum: ”Am știut de la bun început”

Marcela Fota și iubitul ei și-au separat drumurile. Interpreta de muzică populară a fost des criticată pentru relația cu bărbatul mai tânăr cu 22 de ani, iar acum a făcut dezvăluiri despre ruptură. Iată care este motivul real al despărțirii!

Marcela Fota, una dintre cele mai apreciate cântărețe de muzică populară din România, a fost căsătorită cu Minel Păpăroiu, bărbatul alături de care are un fiu. După pierderea acestuia, interpreta și-a găsit alinarea în brațele unui bărbat cu 22 de ani mai tânăr, iar lumea a criticat-o pentru acest lucru.

Motivul real pentru care Marcela Fota s-a despărțit de iubit

Acum însă, după mai bine de 2 ani petrecuți împreună, cei doi au decis să își separe drumurile. Marcela Fota a dezvăluit că atât ea cât și fostul ei partener au știut încă de la început că relația lor nu va dura, dar s-au bucurat de moment și s-au ajutat reciproc.

„Nu a ținut relația, pentru că noi am decis să nu țină. Noi am știut de la bun început că e un ajutor reciproc, să spun așa, că nu va o chestie pentru totdeauna, dar noi am vrut să savurăm momentul, să ne bucurăm unul de celălalt și asta am făcut, pe deplin. Ne-am bucurat unul de celălalt, ne-am respectat și a fost la momentul respectiv lucrul care m-a ajutat cel mai mult. Respectul pentru acea persoană va rămâne pentru totdeauna”, a spus Marcela Fota pentru Online story.

Criticată dur pentru diferența de vârstă

După cum vă spuneam, artista a fost victima unui val de critici după ce și-a asumat relația cu iubitul tinerel. La acea vreme a fost judecată chiar și de câțiva dintre colegii de breaslă, iar mama ei a fost singura care a susținut-o.

„Cea care nu mi-a spus nimic a fost mama ea. M-a întrebat dacă este lucrul care mă ajută pe mine acum și am spus da și a zis perfect.”, spunea Marcela Fota în cadrul emisiunii online În oglindă.

