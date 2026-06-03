Emil Gânj a fost căutat cu o descriere greșită. Ministerul de Interne evită răspunsul despre recompensă

La aproape un an de la crima din Mureș care a îngrozit întreaga țară, Emil Gânj, bărbatul care a ucis-o pe Anda Gyurca, este încă în libertate. Cel mai căutat infractor din Europa a fost prezentat cetățenilor într-o fotografie în care era mai tânăr.

Pe data de 8 iulie 2025, Emil Gânj a intrat în casa fostei sale iubite, Anda Gyurca, a ucis-o cu mai multe lovituri de topor, apoi i-a incendiat trupul și a dispărut. A trecut aprope un an de la crima care a îngrozit întrega comunitate din Mureș, iar ciminalul este încă în libertate.

Autoritățile l-au prezentat pe Emil Gânj mai tânăr

Tânăra de 23 de ani ceruse un ordin de protecție împotriva lui Emil Gânj, tocmai pentru ca el să nu-i facă rau, iar în trecut fusese păzită de poliție. Cu toate acestea, camerele video din curtea locuinței au surprins atacul violent al bărbatului. Mama și sora victimei au sunat la poliție în dimineața zilei respective, însă autoritățile au dezvăluit public identitatea criminalului abia după 5 ore de la crimă. În prima fotografie mediatizată de polițiști Emil Gânj era prezentat mai tânăr, cu câteva kilograme în plus, fără barbă și doar cu cioc în bărbie.

La scurt timp, IGPR a distribuit public alte trei fotografii în baza cărora Emil Gânj este căutat astăzi, atât pe site-ul Poliției Române, cât și pe site-ul Europol. În urma verificărilor, în telefonul Andei au fost găsite mai multe fotografii cu Gânj, cea mai recentă fiind și cea mai relevantă. Emil Gânj apare slab, tras la față, cu barbă deasă și părul lung. Imaginea nu a fost folosită în anunțurile de căutare ale niciuneia dintre instituții.

În tot acest an, căutările lui Emil Gânj s-au extins și în Ungaria, fiind unul dintre cei mai vânați infractori din Europa. Poliția ungară a furnizat locuitorilor o descriere cât mai corectă și semnalmente distincte, informații care nici până în ziua de azi nu ar fi fost actualizate și pe site-ul Poliției Române.

Emil Gânj are o cicatrice în bărbie, o cicatrice pe antebrațul drept și lângă are trei alunițe grupate. Negul de pe tâmpla dreaptă este un alt semn particular după care criminalul ar putea fi recunoscut. De asemenea, acesta are un tatuaj, în partea dreaptă a pieptului, cu numele Andei, fosta lui iubită pe care a ucis-o. Un alt semn distinctiv este un neg de pe ceafă – vezi AICI fotografiile.

Ce spune MAI despre recompensa de 5.000 de euro pentru prinderea lui Gânj

În vara anului trecut, după săptămâni de căutări fără rezultat, Poliția Română anunța public o recompensă de 5.000 de euro pentru prinderea lui Emil Gânj. Cu toate acestea, informația nu a apărut nici pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, nici pe cel al Poliției Române nici pe alte mijloace oficiale de comunicare.

La un an distanță, potrivit Libertatea.ro, MAI evită să spună dacă recompensa mai este valabilă și azi și dacă există resurse financiare speciale pentru prinderea unui fugar sau pentru găsirea unei persoane dispărute.

„În ceea ce privește aspectele referitoare la «existența unor fonduri speciale pentru plata unei recompense», în conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1, lit. a), se exceptează accesul liber al cetățenilor: «informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii», acest domeniu fiind reglementat de un ordin al Ministrului Afacerilor Interne care are caracter clasificat”, se precizează în răspunsul MAI.

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